Ante Ómicron suprimir eventos masivos es lo correcto: Dr. Alejandro Macías

El incremento en el número de casos nos debe indicar que debemos ser cautos en muchas actividades, entre ellas las de nivel regional y local como el regreso de los niños a las escuelas, así lo afirmó el infectólogo Alejandro Macías en entrevista para "Así las Cosas" con Ibeth Parga.

Luego de que el día de ayer el subsecretario de Salud Hugo López Gatatell afirmara que no serán vacunados los menores de 15 años, el infectólogo recalcó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no dice que no se deban vacunar los menores, sino que tiene que haber más equidad en la vacunación y la gente de alto riesgo tiene que vacunarse primero.

Afirmó que no podemos incrementar la vacunación en un grupo de bajo riesgo, pero tarde o temprano se tendrá que vacunar a menores.

Dijo que Ómicron no va a entrar al mismo tiempo en todas las ciudades, por lo que en la o las refiones en donde entre primero es en donde deben suspenderse las actividades hasta que se haya controlado la actividad del virus.

Afirmó que más que compararnos con Europa debemos hacerlo con África, pues en México vamos saliendo del azote de Delta, a diferencia de Europa, en donde están entrando Delta y Ómicron casi al mismo tiempo, lo que hace su situación más compleja.

En México dijo tenemos un nivel de inmunidad mucho mayor y aunque esperamos que el ataque no sea tan serio, lo mejor es prepararse para lo peor, pues si el número de casos se está incrementando y la proporción de positividad crece, pasarán tres meses para la recuperación.

Vamos en camino a la subida de Ómicron dijo, que será pico en enero, febrero y marzo, por lo que aún falta tiempo para salir de la pandemia, señaló.

Se llame Delta o como se llame dijo, quien pueda trabajar desde casa que lo haga, el que pueda evitar tumultos que lo haga y vacunarse cuando le toque y si tiene acceso a refuerzo que se lo ponga.

Respecto a los cruceros, dijo resulta contraproducente dejarlos atracados, se tiene que hacer con cuidado, pero atender a las personas en los transportes para evitar un problema mayor.