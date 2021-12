Todo indica que 2022 no será un buen año en materia económica: Negrete

El aumento de las tasas de interés por parte del Banco de México, la caída de la inversión, la desaceleración del crecimiento, la variante COVID-19, son temas que están mostrando que el 2022 no va a ser un buen año en términos económicos, dijo Sergio Negrete, economista y profesor del ITESO, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, señaló que hay que estar preparados para todo, ya que 2022 será un año de bajo crecimiento, alta inflación y altas tasas de interés.

De acuerdo con Negrete, ante la presión inflacionaria actual y futura, el Banxico hizo "lo que se debe de hacer" al aumentar medio punto para ubicar en 5.5% las tasas de interés, un nivel que no se había visto en años y que aunque tiene como efecto positivo el incentivar el ahorro, al mismo tiempo frena la inversión.

Finalmente, recomendó: "No gastes lo que no tienes, básicamente. Si lo tienes y tienes margen de hacerlo, adelante, impulsa la economía. Pero si no la prudencia es el llamado".