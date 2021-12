¿Cómo anular un matrimonio por la Iglesia católica?

Padre Raúl Martínez Arreortúa, Licenciado en Sociología por la IBERO. Tiene una maestría en Pastoral Urbana por la Universidad Lumen Gentium. Presidente del Secretariado Social Mexicano. Párroco en la

Parroquia de San Rafael Tlalmanalco. // IG: @raul_arreortua

Sobre el matrimonio católico:

• La Iglesia Católica considera el matrimonio como un sacramento que une a dos personas para toda la vida.

• Al casarse, una pareja promete a Dios durar casados para toda la vida, hasta que la muerte los separe.

• Sin embargo, cuando la relación matrimonial no funciona, se puede pedir la anulación del matrimonio eclesiástico.

• OJO, al divorciarte, no puedes volverte a casar por la Iglesia Católica si una nulidad de matrimonio porque se consideraría ADULTERIO.

• Hasta después de que recibas una carta del Tribunal eclesiástico que afirme que el matrimonio se acabó, podrás volverte a casarte por la Iglesia.

¿Qué es una Declaración de Nulidad Matrimonial?

• Es el proceso en el que puedes demostrar que antes de casarte existían motivos lo suficientemente importantes, que hicieron el matrimonio nulo. No es que la Iglesia anule un matrimonio válido, sino que se constata que hubo motivos anteriores al mismo que hicieron nulo (inexistente).

• Ahí les va, mientras que la pareja creía estar dando un consentimiento válido para su matrimonio, faltó algún elemento que impidió que se formara una verdadera unión matrimonial, si al final el resultado fuera afirmativo significaría que siempre vivieron en una apariencia de matrimonio, desde el punto de vista religioso mas no civil y recuperan de manera formal su calidad de solteros ante la Iglesia Católica.

¿Cómo puedo anular mi matrimonio por la Iglesia Católica?

• La Iglesia reconoce algunas razones por las que un matrimonio no haya sido legítimo, como que hayas vivido abuso por parte de tu pareja, que tenga adicción a las drogas o al alcohol, incluso alguien que nunca haya sido bautizado o quien no haya querido tener hijos.

El Tribunal Eclesiástico:

• La Iglesia enseña que el Matrimonio es indisoluble, por lo mismo ningún Tribunal Eclesiástico “Disuelve” el Matrimonio.

• La Iglesia declara nulo e inválido el Matrimonio religioso cuando ambos prueban, a través de un juicio, en el Tribunal Eclesiástico competente, que en el momento de la celebración del mismo, se dio alguna de las causas que producen la nulidad.

• El Tribunal Eclesiástico actúa según las normas establecidas en el Código de Derecho Canónico, se basa en la veracidad de las partes, de los testigos presentados y de otras pruebas, libres de toda sospecha como son los certificados médicos comprobables y de acuerdo a verdad.

• OJO, el hecho de presentar el escrito acusando la nulidad de Matrimonio no significa que el Matrimonio sea nulo; no es más que la base para introducir a estudio la posible nulidad, y por lo mismo el resultado puede ser: “No consta de la nulidad del matrimonio”.

¿Qué documentos se necesitan para iniciar este trámite?

• El proceso empieza con la presentación del Escrito Petitorio, debe ser breve, entre 8 a 10 páginas, escritas a máquina o computadora, tamaño carta, perfectamente legibles y con márgenes.

• Es importante numerar y firmar cada una de las hojas y poner la fecha en que fue redactado al final del escrito.

• Los documentos que se deben anexar en original y dos copias simples, son:

1. Acta del Matrimonio Eclesiástico.2. Acta del Bautismo de ambas partes actualizada con nota marginal.3. Acta del matrimonio civil.4. Acta o Sentencia de Divorcio civil. 5. Escritos, cartas o documentos que puedan servir como prueba de la causa. 6. Lista de 4 testigos, nombres completos, direcciones exactas (incluyendo código postal), números telefónicos. 7. 2 fotografías de los esposos, de preferencia del día de la boda, que no exceda el tamaño carta.8. Copia de identificación oficial y comprobante de domicilio.

¿Cuándo se puede pedir el proceso de nulidad matrimonial?

• Se puede solicitar en cualquier momento después del matrimonio, esto es una vez que la pareja ya este divorciada o quien nunca se haya casado por lo civil y sólo por la Iglesia.

¿Cuáles son las tres causas posibles para declarar inválido un matrimonio?

I. La presencia de un impedimento: edad, impotencia, no bautizado, orden sagrado, consanguinidad.

II. Defecto de forma canónica: Solamente son válidos aquellos matrimonios que se contraen ante el Ordinario del lugar o el párroco, o un sacerdote o diácono delegado por uno de ellos para que asistan, y en presencia de dos testigos.

III. La presencia de una incapacidad: carencia de uso de razón, no asumir las obligaciones del matrimonio por causas psíquicas; la ignorancia del matrimonio como unión permanente entre el hombre y la mujer; rechazo a la procreación; casarse con una condición de futuro; realizado con violencia o miedo grave.

¿Y si hay hijos de por medio...?

• No tiene nada que ver. Los hijos concebidos en el matrimonio siempre son y serán legítimos.

• Un matrimonio que haya tenido hijos sí puede pedir la nulidad matrimonial.

• El hecho de que el matrimonio sea declarado nulo no altera ni modifica la legitimidad de los hijos y quedan en la misma situación de hijos con los mismos derechos y deberes tanto civiles como religiosos.

¿Es difícil anular el matrimonio católico?

• La mayoría de los procesos concluyen en un año y medio, dependiendo de la complejidad de la causa y de la ciudad donde se haga.

¿Por qué son secretas las causas (casos)?

• En los procesos o causas de nulidad se exponen hechos y circunstancias personales e íntimas de toda naturaleza, que no tienen por qué ser divulgadas ni por las partes ni por los testigos. Por eso, todas las declaraciones se hacen bajo juramento, no sólo de decir la verdad, sino también de no comentarlas con terceros ni hacer públicas las razones dichas.

• Todo el personal que interviene está bajo juramento por la estricta confidencialidad de los testimonios y pruebas recibidas.

• Las sentencias ya confirmadas en la apelación obligatoria quedan en los archivos del Tribunal.

• Sólo se informa a las partes del resultado.

¿Por qué no se anula un matrimonio que simplemente fracasó?

• La nulidad sólo procede cuando se contrajo inválidamente el matrimonio.

• Lo que haya pasado después de casarse, por grave y doloroso que sea, no pueden causar la nulidad de un acto válido, legítimo e indisoluble por su carácter sacramental. En estos casos se permite y autoriza la separación de cuerpos para que el cónyuge inocente viva en otro lugar, sin que sea culpable de faltar a sus deberes de convivencia conyugal.