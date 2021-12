La Corte debe generar certeza en el tema del INE y revocatoria de mandato

Lo que la Suprema Corte resolvió sobre el INE y la revocatoria de mandato no genera una certeza y me parece que lo que la Corte debe hacer en todo caso es generar certeza, señaló Pamela San Martín, exconsejera del Instituto Nacional Electoral, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, detalló que esto se debe a que el pronunciamiento de la Corte no aclara lo que tiene qué ocurrir por parte del Instituto, sobre cómo podrá llevar a cabo estas actividades con el presupuesto asignado o si habrá una ampliación presupuestal.

Detalló además que hay un precedente debido a que el año anterior, la Corte dijo que para la Consulta Popular no podía haber una orden de ampliación de presupuesto porque el INE no lo había presupuestado, mientras que en el caso de la revocatoria de mandato el INE sí lo presupuestó pero no fue aprobado por la Cámara de Diputados.

Finalmente, Pamela San Martín recordó que estamos ante una suspensión y está pendiente que el asunto se resuelva de fondo, pues de acuerdo con la sentencia si se juntan las firmas necesarias y se emite la convocatoria para la revocación de mandato, ya habría una certeza de que se han cumplido las condiciones y en ese momento esperaríamos un pronunciamiento de fondo.