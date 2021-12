15 regalos inolvidables para los hijos en Navidad

Psic. Juan Pablo Arredondo, Psicólogo Familiar con más de 32 años de experiencia en el trabajo con niños, adolescentes, adultos, parejas y familias. Autor de 6 libros enfocados a la psicología. Director de la Clínica Psicológica que lleva su nombre.

• Cuentahabientes estamos por cerrar el año y como ya sabemos se viene la Navidad y los Reyes Magos y toda la onda de los regalos que amamos

• Pero ¿realmente esto es lo más valioso que le podemos dar a nuestros hijos?

• Para cerrar el año, reflexionando sobre los verdaderos regalos que debemos darle a toda la familia viene nuestro psicólogo de cabecera.

1. Tiempo de calidad: Sabido de siempre. Tiempo de calidad es destinar a los hijos y tiempo de ellos y para ellos.

2. Jugar con ellos: Que es lo que un niño más desea: que juegues con él.

3. Aceptación y Valoración: La confianza es básica para sostener adecuada o inadecuadamente la estructura de personalidad.

4. Atención Enfocada: Que tu hijo se sienta la persona más importante en tu vida.

5. Quererte y valorarte: la autoestima se enseña y se aprende. Has cosas por ti y para ti.

6. Armonía familiar: poca importancia le damos y puede hacer la diferencia en un hijo.

7. Dirigir la Capacidades Resolutivas: Enseñarles a resolver los problemas, que sean funcionales.

8. Paciencia, tolerancia y mecanismos adaptativos: Tu hijo aprenderá más de lo que ve de ti, que de tú le digas. Si tú eres adaptativ@ tus hijos aprenderán a serlo.

9. Enseñar a tus hijos a responder, no a reaccionar: A lo largo de toda la vida, tu hijo y quienes lo rodean agradecerán el regalo de hacerle enseñado esta forma de proceder. Revisa tus propias reacciones.

10. Habilidades sociales: muy ocupados estamos en darles cosas materiales y educación, pero pocas habilidades sociales. También con nuestra propia socialización.

11. Aprecio por la salud y por el cuidado personal: Los hábitos alimenticios, deportivos y físicos serán un gran regalo que perdurará por toda la vida.

12. Regala estrategias para obtener felicidad: Ser agradecido, voltear a ver lo que se tiene y valorarlo, así como aprender a satisfacerte y gratificarte con lo que se tiene, será algo que tus hijos pueden nunca olvidar.

13. Autocontrol: el autocontrol será unas de las herramientas más usadas a lo largo de su vida y que evidentemente no solo le ayudará, sino que adicionalmente te agradecerá.

14. Enseñar salud mental: tener estabilidad emocional y formas sanas de funcionar es un gran regalo para los hijos para toda la vida.

15. Anteponer a los hijos por encima de los padres: No hay recuerdo mejor, situación más favorecedora y recuerdos mas gratos, que aquellos en donde una persona puede identificar que sus padres no discutían, no peleaban, no alegaban frente a ellos. Y si lo hacían, era con mesura, respeto y cordialidad.