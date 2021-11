Day of the Dead 2022

Javier Ruiz Galindo, CEO de Day of the Dead y una probadita de México. Productor de TV y eventos.

TW: @dod_sat // FB: Day of the dead Sa // IG: @dod.sat

NOS VIENE A HABLAR DE LA COLECCIÓN “ALMAS CREATIVAS" QUE PRESENTÓ EN EL CENTRO ROCKEFELLER Y SUS PLANES PARA RL DAY OF THE DEAD ON ICE PARA 2022

De qué va – Esta colección estuvo hasta el pasado 03 de noviembre

• Se trató de la colección “Arte y Cultura” de Cesar Mencahaca de Menchaca Studios y la colección “Almas Creativas” de Javier Ruiz Galindo que presentaron un tributo al Arte Huichol mexicano

• Fue una colección de arte hecha a mano por el pueblo Huichol que se presentó en el CENTRO ROCKEFELLER.

• Las obras en exhibición representaron la destreza y el talento de los Huicholes.

• Cada pieza de la colección fue creada a mano, cuenta por cuenta, por artesanos Huicholes.

• En su creación se emplearon más de 45 millones de cuentas.

• Cada una de las piezas que se presentan en el Tributo Huichol fueron hechas a mano por los artesanos Huicholes del Estudio Menchaca de México.

• El artista y director del estudio César Menchaca fundó el estudio para ayudar a compartir el arte Huichol y destacar su increíble belleza y destreza.

• Javier Ruiz Galindo creó la colección del Día de Muertos más grande que haya existido y la llevará en exhibición por todo el mundo.

Sobre los Huicholes

• Son descendientes de los Aztecas y viven en la sierra de los estados mexicanos de Jalisco y Nayarit

• En la actualidad, solo aproximadamente 20,000 huicholes continúan viviendo en comunidades y se llaman a sí mismos “Wixarikas”, que significa sanadores o profetas.

• Son pueblo profundamente espiritual, los Huicholes practican el animismo, un antiguo sistema de creencias que atribuye almas a entidades no humanas tales como plantas, animales y objetos inanimados.

• Los Huicholes son ampliamente conocidos por su arte realizado con cuentas y sus hermosos tejidos, los cuales están muy vinculados a su vida espiritual.

• Las obras de arte, por lo general muy coloridas, en ocasiones invocan sensaciones psicodélicas llamadas “nierikas” y son creadas a partir de los sueños que tienen los creadores durante sus ceremonias, los cuales son en realidad peticiones a sus dioses.

Sobre Day of the Dead On ICE 2022

• Será un desfile de carros alegóricos

• Procesiones

• Tendrán el altar más grande del mundo