Molnupiravir no sustituye a la vacuna: Alejandro Macías

Molnupiravir no sustituye a la vacuna, una vez que se autorice su venta comercial tendríamos un medicamento muy buen para evitar hospitalización y muerte por COVID-19, señaló el doctor Alejandro Macías.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el especialista afirmó "no, absolutamente no, el medicamento no sustituye a la vacuna, actúa por medio del código genético, lo engaña. Es un análogo.

El de Pfizer es de proteasa, similar a los mecanismos de acción de los antivirales utilizados en VIH.

El médico resaltó la importancia de que la farmacéutica haya renunciado a los derechos de patente de Molnupiravir, lo que lo haría tener un avance muy rápido y llegue al alcance de muchos.

Su precio sería de 16 mil pesos, en comparación con cientos de pesos que podría costar en genérico, por lo cual la farmacéutica estaría renunciando a millones de ganancia.

El virus de la variante Delta entra en poblaciones tanto vacunadas como no vacunadas, en estas últimas causa un enorme impacto.

En Estados Unidos se calcula que van a morir más de 200 mil personas simplemente porque no se pusieron la vacuna.

Por ello señaló se debe seguir con la vacunación, medidas de distancia, ventilación, cubreboca todo lo necesario contra COVID; pues el medicamento solo se recomienda cuanto estás enfermo y se quiere evitar la gravedad del caso, hospitalización y muerte.

Referente a la vacunación de menores de 11 años, dijo que independientemente de cuidar los recursos públicos, se debe concluir la vacunación en adultos y sí hay vacunas continuar con la inmunidad de grupo con la aplicación a menores.

En México dijo vamos bien en las compras de vacunas con alrededor de 34 millones que se dirigen inicialmente a grupos de riesgo, posteriormente a la población en general.

Sin embargo, recomendó que quien pueda ponerse la vacuna contra influenza en sector privado lo haga, sin caer en engaños de internet, solo en lugares serios de vacunación.