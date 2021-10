Lo que no sabías de la mastografía

Dra Paola González Balboa, Médico Radiólogo Especialista en Imagen Mamaria e Intervención. Fundadora y Director Médico de “Segunda Lectura Diagnóstica”. Adscrito al área de imagen mamaria centro médico ABC Santa Fe.

www.segundalectura.com.mx // Twitter: @SegundaLecturaD

Teléfonos: 55 5160 5502 – 55 5160 5503 // WhtasApp: 5573 56 0590

• 7 de cada 10 mujeres llegan al doctor en etapas tardías cuando el cáncer ya ha invadido otras partes del cuerpo.

• Si un tumor es detectado A TIEMPO, la probabilidad de curarse es de 88 por ciento, mientras que en la fase más avanzada, solo 7 por ciento vence la enfermedad.

• En México, el tiempo que las pacientes tardan en recibir atención desde que se encuentran una bolita o una anormalidad, hasta que empiezan tratamiento, son siete meses.

• Según un estudio del Journal of the National Cancer Institute, los médicos no especializados en mamografía, NO diagnosticaron el cáncer de mama el 71% de las veces.

• Según el informe 'Diagnostic Errors – The Next Frontier for Patient Safety,” en Estados Unidos se registran entre 40 mil a 80 mil muertes en los hospitales debido a un mal diagnostico en el cáncer de mama.

• La dura realidad es que, en promedio, el 20 % de los casos de primera vez, están mal diagnosticados, mientras que el 60 % de los casos requieren tratamiento corregido.

Sobre la Mastografía:

1. La mamografía es el ÚNICO método de imagen que ha demostrado disminución en la mortalidad por cáncer de mama de un 29 a 30% en la población tamizada

2. O sea, permite un diagnóstico temprano, SIEMPRE Y CUANDO se haga con periodicidad y un estricto control de calidad.

3. El mal diagnóstico en México por desgracia va en aumento, se ha calculado aproximadamente un 40% en mal diagnóstico en relación a estudios de mala calidad en:

a. Equipos mastográficos obsoletos

b. Ultrasonidos que no tienen la tecnología necesaria

c. Médicos no especialistas en imagen mamaria

d. Pantallas de uso no médico contribuyen a la no detección oportuna de cáncer mamario.

4. Cifras de más del 40% en mal diagnóstico de mamografías o ultrasonidos son reportados en México, lo cual conlleva a un diagnóstico tardío con carcinomas en estadios avanzados.

¿Cuándo hacerla?

1. TODAS las mujeres a partir de los 40 años deben empezar a hacerse una mamografía bilateral, en caso de tener familiares en primera línea con cáncer de mama las cuales hayan sido diagnosticadas antes de los 40 años deben realizarla 10 años antes del diagnóstico del familiar diagnosticado .

2. La mamografía debe hacerse posterior al término del ciclo menstrual (7 días después), en centros de imagen mamaria que tengan la tecnología adecuada como:

1. Mastografos digitales con pantallas de alta resolución de uso médico

2. Médicos radiólogos certificados por el Colegio Americano de radiología con calificación adicional en imagen mamaria los cuales tengan experiencia para interpretar dichos estudios.

3. Ir con personal capacitado para realizar biopsias mamarias guiadas por imagen.

Indispensable saber que…

• La mamografía en caso de no ser la primera SIEMPRE debe de ser comparada con mamografías de años previos, es de SUMA importancia llevarlas el día en que se hagan el estudio.

• La interpretación debe seguir ciertos parámetros establecidos por el Colegio Americano de Radiología, en donde al final se debe dar de forma OBLIGADA una clasificaciónn del BIRADS (breast imaging reporting and data system).

• Usar pantallas de alta resolución de uso médico han permitido identificar carcinomas milimétricos antes imposibles de identificar.

Otros tipos de detección:

• Las mujeres de 20 a 39 años deben someterse a un examen clínico de los senos por parte de un profesional de la salud, como parte del examen periódico de salud, al menos cada tres años.

• El autoexamen de las mamas es una opción para las mujeres después de cumplir 20 años

• Las mujeres que tienen un alto riesgo (mutación del gen BRCA1 o BRCA2 en ella o en un familiar de primer grado) deben someterse a una imagen de resonancia magnética junto con una mastografía anual

• Las mujeres con un riesgo incrementado de forma moderada (antecedente personal de alguna patología mamaria) deben hablar con sus doctores sobre los beneficios y las limitaciones de agregar un estudio de detección con resonancia magnética a su mastografía anual.

MITOS de la mastografía:

• Las mamografías producen cáncer porque te expones a radiación peligrosa.

o FALSO. No producen ningún riesgo a la salud si se llevan a cabo con una indicación médica adecuada. El beneficio de encontrar alguna señal de cáncer lo supera en creces; además, los equipos modernos emiten mínima radiación y reproducen una mejor imagen.

o Es más la exposición por viajar en avión que dosis por una mamografía anual.

• No puedes realizarte una mamografía si tienes un implante mamario

o Totalmente falso. Al igual que los implantes mamarios no te protegen del cáncer ni lo producen, tampoco impiden que debas realizarte esta prueba. La única diferencia en cómo se realizará una mamografía es la técnica que se deberá seguir.

• No necesitas realizarte una mamografía antes de los 40 años

o Sí, es cierto. Las mamografías de despistaje se realizan a los grupos de mujeres de mayor riesgo, es decir, a partir de los 40 años de edad. Por otra parte, una mujer puede necesitar una mamografía a cualquier edad si está indicado por el médico radiólogo especialista en imágenes mamarias.

• No está indicada para pacientes con mamas pequeñas.

o Falso. La mamografía está indicada para todas las pacientes de busto pequeño o grande.

• Hace que el cáncer se propague.

o Falso. La mamografía está diseñada para hacer exclusivamente la detección temprana y establecer la extensión del cáncer en la mama. La diseminación se relaciona a la agresividad del cáncer y el tamaño del tumor en la mama.

¿Cuándo buscar una segunda opinión?

• El solo hecho de recibir un diagnóstico de cáncer de mama es una razón suficiente para buscar una segunda opinión.

• Si tu médico no es un especialista en cáncer de mama.

• Si tu médico señala que no resulta claro el tipo o la extensión del cáncer de mama que padeces.

• Si tu médico te ofrece varias opciones de tratamiento.

• Si te cuesta comprender a tu médico y comunicarte con él

• Si padeces un tipo menos común de cáncer de mama

• Si tienes dudas sobre la exactitud de la primera opinión o consideras que no se han evaluado todas las opciones.