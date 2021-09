El desfibrilador: un aparato clave para salvar vidas

Felipe Hernández, Director General de Grupo Salvando Vidas. Lic. en Enfermería y Obstetricia de la UNAM, miembro de la Cruz Roja Mexicana desde 1977. Instructor y Coordinador Regional del Curso PHTLS (Pre Hospital Trauma Life Support) en el Hospital Central Militar.

TW: @salvando_vidas // www.salvandovidas.com // FB: Felipe Hernández

• El paro cardíaco súbito ocasionado por arritmias letales como la Taquicardia ventricular y la Fibrilación Ventricular sin pulso, se puede presentar en personas adultas, jóvenes y niños aparentemente sanos.

• La American Heart Association (AHA) reporta que entre el 75 al 80% de los paro cardiacos súbitos se presentan en el domicilio y que suele ser fatal si no hay quien realice maniobras de RCP y el acceso oportuno a un DEA.

¿Qué se aprobó en el Senado?

• El 21 de Septiembre pasado se aprobó en el Senado de la República la modificación a la ley Genaral de Salud y se promueve que sea OBLIGATORIO que las instituciones públicas y privadas tengan un Desfibrilador Externo Automatizado (DEA) y contar con la capacitación necesaria para su uso.

¿Qué es un desfibrilador?

• Es un dispositivo médico que identifica el ritmo cardíaco y puede estimularlo si es necesario, pero además hace una descarga eléctrica y revierte una arritmia maligna en caso de ser necesario, es muy parecido a los aparatos en las que dos paletas sirven para reanimar a un paciente en un hospital con parches externos, después de sufrir un ataque cardíaco.

• Pero, OJO, la atención oportuna extrahospitalaria es crucial para una mayor probabilidad de sobrevivencia.

• Si el paciente está en riesgo de padecer un ataque cardíaco, un desfibrilador, podría salvarle la vida y en su caso permitir que llegasen los paramédicos y/o los servicios de emergencia.

• Son VITALES estos desfibriladores que se tendrán que instalar en plazas públicas, parques, centros educativos, plazas comerciales y en todos aquellos espacios de alta concurrencia ciudadana.

¿En qué casos se usa?

• Se usan para revivir a alguien de un paro cardíaco repentino.

• Esto suele ocurrir cuando una interrupción de la actividad eléctrica del corazón provoca un latido cardíaco peligrosamente rápido (taquicardia ventricular) o un latido cardíaco rápido e irregular (fibrilación ventricular). Si tienes uno de estos ritmos cardíacos irregulares, tu corazón no bombea eficazmente y puede incluso detenerse.

• Cuando esto sucede, tu cerebro y otros órganos vitales no reciben la sangre y el oxígeno que necesitan, e incluso puedes morir si no recibes tratamiento en minutos. Cuanto antes se restablezca el ritmo normal del corazón, mayor será la probabilidad de que no tengas daños permanentes en el cerebro y otros órganos.

• La resucitación cardiopulmonar (RCP) después de un paro cardíaco puede mantener el flujo de sangre hacia el corazón y el cerebro durante un tiempo. Pero a menudo solo la desfibrilación puede restaurar el ritmo normal del corazón. Juntos, estos tratamientos pueden mejorar tus posibilidades de supervivencia.

¿Cómo se usa?

• Si ves que alguien se desmayó y sospechas que puede necesitar un desfibrilador externo automático:

• Comprueba si la persona respira y tiene pulso.

• Si no puedes sentir el pulso y la persona no está respirando, llama a la ayuda de emergencia. Si hay otras personas presentes, una persona debe llamar al 911 mientras la otra prepara el desfibrilador externo automático.

• Enciende el desfibrilador externo automático. El desfibrilador externo automático te dará instrucciones de voz paso a paso explicando cómo comprobar la respiración y el pulso y cómo colocar las almohadillas de electrodos en el pecho de la persona.

• Da la descarga. Cuando las almohadillas están en su lugar, el desfibrilador externo automático mide automáticamente el ritmo cardíaco de la persona y determina si se necesita una descarga. Si es así, la máquina le indica al usuario que se aparte y presione un botón para dar la descarga. El desfibrilador externo automático está programado para no dar una descarga si no es necesario.

• Hazle reanimación cardiopulmonar. Comienza la reanimación cardiopulmonar después de la descarga si sigue siendo necesaria. El desfibrilador externo automático también guiará a los usuarios a través de la reanimación cardiopulmonar. El proceso puede repetirse según sea necesario hasta que los equipos de emergencia se hagan cargo.

Acciones para este Día Mundial del Corazón:

• Hoy se harán varios eventos para que aprendan a Salvar Vidas uno de ellos será en el Centro Deportivo Coyoacán a las 14:00 donde con maniquies aprenderás RCP sólo con las manos, para tener acceso a este taller totalmente gratuito deberás llenar este formato entrando https://forms.gle/Kn7qXYSgMS3qYxSp6

• Pero también ahora la distancia no es obstáculo para aprender hacerlo.

• La Alianza Contra la Muerte Súbita Cardíaca en México, una iniciativa de la Sociedad Interamericana de Cardiologia, así como otras sociedades médicas y empresas, se unen para fomentar esta capacitación que ayuda a Salvar Vidas.

• Si no tienes la oportunidad de asistir a uno de los diversos talleres presenciales, te compartimos los link, donde encontraras videos que te enseñan cómo puedes puede salvarle la vida a la persona que más amas.

• Juntos Salvamos Vidas

• Video de RCP sólo con las manos: https://youtu.be/IWQI9oBIdZg

• Video de cómo elaborar un simulador casero para brindar CTE: https://youtu.be/1Lb2pgeW0Z4

• Video de Infografia paso a paso para brindar RCP sólo con las manos: https://youtu.be/Pdt_6qYtleI