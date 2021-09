Me acusan de algo que no es delito, no he cometido ninguno: Uriel Carmona

Sostengo que tengo fuero en este momento, nada más que hay una resolución inconstitucional que establece equivocadamente que no tengo ese fuero; es lo que vamos a impugnar por vía constitucional y esperamos que esa resolución de la Cámara de Diputados se revoque, afirmó Uriel Carmona Gándara, fiscal de Morelos, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, señaló que él no cometió ningún delito y se le acusa de un hecho que no es delito, que es que cuando lo designó el Congreso de Morelos en 2018 él no contaba con los exámenes de control y confianza, siendo que no son un requisito para ser designado sino para la permanencia. Agregó que él jamás se negó a practicarse esos exámenes, e incluso se los aplicó la Fiscalía General de la República, mismos que aprobó.

Carmona Gándara también aseguró que la propia UIF le entregó un oficio donde señala que no tiene ningún problema de naturaleza financiera o por blanqueo de capitales. "Ya si la FGR me fabrica algún delito, eso ya será otra cosa", expresó.

Finalmente, el fiscal lamentó que esto además sienta un precedente que afecta al resto de los fiscales del país, "no es un gremio de políticos sino de persecutores de delincuentes y la mayoría no tenemos experiencia en el ámbito político, somos abogados todos y creo que se van a ajustar a la defensa jurídica de sus derechos", anticipó.