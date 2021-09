Cámara de Diputados deja sin fuero a Fiscal de Morelos, Uriel Carmona

Tras un ríspido debate entre Morena y la oposición, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 274 votos a favor, 108 en contra y dos abstenciones, el dictamen de la Sección Instructora de la pasada Legislatura que establece que el Fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, no tiene fuero y por tanto la FGR pude proceder en su contra.

El funcionario es acusado por los delitos de ejercicio indebido de la administración pública, contra el sistema de seguridad por no realizarse examen de confianza para ejercer sus funciones y más recientemente por lavado de dinero.

Tal vez te puede interesar: Respetar fuero de fiscales estatales consolida democracia: Uriel Carmona

Con esta resolución de la Cámara Baja deja claro que dicho funcionario carece de fuero y que el amparo que interpuso quedaría sin efecto, ya que no es una suspensión definitiva.

De hecho, los legisladores de oposición advirtieron que esta resolución viola el amparo y genera un entorno de inestabilidad jurídica ya que elimina de facto el fuero para todos los fiscales locales del país, previsto en el artículo 111 de la Constitución.

Uriel Carmona acudió a San Lázaro a defenderse

Una vez concluido el tema del desafuero, el Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, acudió al recinto de San Lázaro, para defenderse. Aseguró que es inocente y que se trata de una persecución política de la que es objeto, al sostener que las acusaciones son infundadas.

De hecho, advirtió que impugnará esta resolución de la Cámara de Diputados.

“Con todo el respeto que me merecen los legisladores yo estimo que, si violaron la suspensión, voy a promover lo correspondiente, lo voy hacer hoy mismo, tenemos días inhábiles, eso pueden retrasar un poco las cosas, pero estoy tranquilo porque yo no soy un delincuente, y estoy dispuesto a comparecer ante cualquier autoridad en el momento en que se me requiera”.

Tal vez te puede interesar: Cuauhtémoc Blanco está tras de mi desafuero: Uriel Carmona

El Fiscal de Morelos, sostuvo que las imputaciones en su contra son de corte político, producto de una persecución. Y aclaro no tener diferencia con el gobernador Cuauhtémoc Blanco, incluso dijo ser simpatizante de la 4T aunque haya sido designado como Fiscal en el gobierno del perredista Graco Ramírez.

“No he cometido ningún delito, esto es producto de tema enteramente político, yo soy creyente de la 4T, soy una persona honrada, no miento, no robo, no traiciono, y estamos trabajando así. Yo no soy adversario de nadie, estamos haciendo en la Fiscalía de Morelos un trabajo limpio, un trabajo transparente, sigo siendo el Fiscal del estado, esto nada más implica que dejo de tener momentáneamente la protección del fuero constitucional, pero esa determinación del pleno de Cámara de Diputados es impugnable en los medios de defensa constitucionales”.

Uriel Carmona acudió a San Lázaro con su equipo de guardaespaldas que lo esperaban afuera del Palacio legislativo. Se le preguntó si temía ser detenidos luego de quedar sin fuero, respondió que no.

“No tengo ningún miedo a ser detenido porque soy inocente y no he cometido ningún delito, entonces, si se me llegara a privar de mi libertad, sería un acto arbitrario y seguramente los tribunales me darán la razón en su momento”.

El fiscal de Morelos no descartó acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para hacer valer sus derechos y el fuero que le otorga el artículo 11! constitucional.