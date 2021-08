Los niños están en todas partes, menos en las escuelas: Astrid Hollander

Hay que ver la realidad que vivimos, todo en el país está abierto, los niños niñas y adolescentes pueden estar en todos los lugares, los únicos lugares en donde no están es en las escuelas, así lo señaló la jefa de educación de Unicef en México, Astrid Hollander en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

La maestra Hollander destacó que desde hace Unicef ha abogado en favor de priorizar el regreso a clases presenciales, dada la afectación en niñas, niños y adolescentes por no estar en las escuelas.

Pese al esfuerzos significativos como el “Aprende en casa”, el aprendizaje a distancia no puede remplazar completamente la educación en aula, señaló, ya que muchos niños se están rezagando en particular aquellos de comunidades en pobreza, zonas indígenas en donde no pueden estar en conexión.

Argumentó que de acuerdo al INEGI el año pasado fueron 90 millones de menores los que no regresaron en el ciclo escolar por causas relacionadas con COVID-19 o por la economía en el hogar.

Agregó que pese a que los contextos para mantener la educación, son diferentes en cada país, México se encuentra entre los 19 países siguen en cierre; en tanto en aquellos que han regresado a las aulas o nunca cerraron, se respetaron los protocolos de sanidad, con fases escalonadas aperturas en zonas de menor riesgo, como escuelas pequeñas o rurales, grados de paso de un nivel académico a otro, o educación a primera infancia debido a la importancia en el desarrollo de los niños.

Resaltó que en México las guarderías del IMSS se han mantenido abiertas con protocolos muy rigurosos.

La SEP propone modelos híbridos y el regreso a clases presenciales es con un aforo limitado lo que puede asegurar sana distancia, por parte de Unicef dijo se publicó el marco a seguir desde una mirada local considerando el aforo, las tasas de incidencia se contagió, capacidad de sanidad y un balance de riesgos.

Hay más riesgos para los niños al no estar en la escuela, dijo y hay que ver la realidad que vivimos, todo en el país está abierto, los niños niñas y adolescentes pueden estar en todos los lugares, los únicos lugares en donde no están es en las escuelas, señaló la maestra.

La posición de Unicef es que en un contexto de escasez de vacunas se dé prioridad al personal en riesgo, de salud y maestros, pues el riesgo para niños y niñas desarrollar complicaciones para hospitalización, es baja por lo que no serían población prioritaria para la vacunación.