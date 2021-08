El cerebro y las emociones de los atletas olímpicos

Hillary Cauthen, psicóloga deportiva clínica con sede en Austin TX, Hillary era una atleta de pista universitaria de división 1, antes de embarcarse en una carrera centrada en las dimensiones de salud mental y rendimiento mental de los atletas. Estudió y compitió en la Universidad de New Hampshire y Miami, Ohio, antes de completar su Doctorado en Psicología Clínica en la Escuela de Psicología Profesional de Chicago, en Los Ángeles. Ha desarrollado empresas privadas que llevan el plan de estudios de bienestar mental a los distritos escolares de todo el país, así como una empresa de análisis que ayuda a predecir los factores de riesgo de comportamiento en los jugadores de los equipos de la NFL, NBA, MLB y Premier League.

Instagram: @:drcmindset // TW: @TOPPSTIP

Contexto:

• Encuentran sin vida a la ciclista Olivia Podmore.

La ciclista neozelandesa Olivia Podmore no estuvo en los Juegos de Tokio pero sí en los de Río en 2016. Alcanzó la mínima para estar en Japón pero no fue seleccionada por su combinado nacional. Eso supuso un golpe muy duro para ella.

El Comité Olímpico de Nueva Zelanda (NZOC) anunció ayer que Podmore, de 24 años, había sido encontrada sin vida en su domicilio.

Éste fue el último mensaje que publicó en sus redes: "El deporte es una salida increíble para mucha gente. Una lucha muy gratificante. El sentimiento cuando ganas no se puede comparar a cualquier otro pero las sensaciones cuando pierdes, cuando no eres elegido ni te has clasificado, cuando te lesionas, cuando no cumples con las expectativas de la sociedad, como tener una casa, casarte, tener hijos porque lo has intentado dar todo por tu deporte, esas sensaciones también son diferentes”.

La causa de la muerte no fue confirmada.

Simone Biles y Naomi Osaka:

La salud mental fue la invitada sorpresa de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, luego de que Simone Biles decidió no competir en la final por equipos y en varios de los aparatos en los que fue campeona, justamente por su salud mental

La tenista japonesa Naomi Osaka, una de las favoritas para ganar el pasado Roland Garros, se retiró de aquel torneo tras señalar que prefería cuidar su bienestar mental que seguir adelante en la competencia.

• Estos hechos prenden el foco sobre la importancia de la salud mental de los deportistas.

El riesgo en la salud mental de los deportistas:

• Los atletas viven en un entorno de alto rendimiento / presión.

• A los campeones se les enseña a ser fuertes, estoicos, implacables, agresivos.

• Se ven relacionados más directamente con la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático y los trastornos del sueño.

• Los factores de riesgo del atleta incluyen: lesiones relacionadas con el deporte, conmociones cerebrales, miedo al fracaso, agotamiento, sobreentrenamiento, mentalidad de ganar a toda costa.

• Las enfermedades mentales más comunes que padecen los atletas son la ansiedad y la depresión.

La cultura deportiva puede ser tóxica:

• Como se ha manejado siempre la cultura deportiva afecta la autoestima e identidad de los atletas

• En una cultura negativa, puede relacionar su experiencia deportiva con su identidad y tener una visión negativa de sí mismo: sentir que no es digno, no es lo suficientemente bueno, no es adorable.

• La cultura deportiva puede ser tóxica en función de la expectativa de rendimiento, la mentalidad de ganar a toda costa.

• El entorno de alta presión con recursos mínimos o faltantes para mantener un entorno saludable.

• Durante años, a los atletas se les ha enseñado o han desarrollado comportamientos aprendidos en un entorno tácito para "trabajar duro, entrenar más, estás bien", ocultar o minimizar las emociones.

• Los atletas han sido ridiculizados, avergonzados, gritados, etc. Estas cosas ocurren debido a la “moralidad” permitimos que el deporte cree un entorno para ganar e ignorar los comportamientos que podrían causar daño emocional.

Vivir enmascarando emociones:

• Los atletas constantemente están enmascarando sus emociones, éste es un comportamiento aprendido. Vemos un cambio en esto recientemente, pero así es como hemos visto la fortaleza mental de los atletas. Cómo socializamos a los atletas y los tratamos como sobrehumanos y minimizamos su capacidad para expresar emociones universales.

Luchar por el éxito o perder el miedo al fracaso:

• La lucha por el éxito es una mentalidad de crecimiento en la que un atleta es lo suficientemente vulnerable como para hacer todas las pequeñas cosas que le brindan la oportunidad de tener éxito y mejorar su habilidad. Se arriesgan a sí mismos para ser mejores.

• El miedo al fracaso es cuando un atleta hace “lo suficiente” para no fallar, pero no puede arriesgarse a mejorar.

• Por ejemplo, es posible que no tomen el tiro porque el miedo a fallar es más impactante emocional que la oportunidad de lograrlo y tener éxito. Se trata del significado que le das al resultado.

¿Qué podemos aprender de casos como Simone Biles o Naomi Osaka?

• Tener el coraje de atender tus necesidades mentales y emocionales. Entender que la salud es física y mental y necesitamos entrenar a ambas. Más importante aún, que necesitamos tener recursos a nivel preventivo para ayudar a brindar apoyo y crecimiento en nuestra salud mental.

Sobre la depresión posolímpica:

• La respuesta de un atleta para hacer frente a los juegos es significativa, ya que uno puede caer en la depresión posolímpica cuando un atleta experimenta síntomas depresivos.

• Esto puede correlacionarse con la transición de los juegos a un nuevo ciclo de entrenamiento.

• Persiguiendo un sueño inconcluso, lidiando con un evento de final de carrera que terminó en cuestión de segundos.

• Es un largo período para entrenar para terminar y dejarlo con una incógnita, ahora qué mentalidad.

Si vives con un deportista ¿Cómo crear una cultura de cuidado emocional:

• Comprende que son más que las habilidades que tienen

• Dale recursos que desarrollen su salud física, mental y emocional.

• Déjalos fallar, tomar riesgos y crecer a partir de sus actuaciones.

• Crea un entorno con un objetivo compartido que inspire a otros a querer ser mejores para los demás más que para ellos mismos.

• Hazle sentir que pertenece y es valorado.

¿Qué hacer en un entorno de alta presión o estrés?

1. Desarrolla la conciencia de ti mismo: siéntate con tus emociones y siéntelas

2. Práctica reflexiva: escribe tus pensamientos y sentimientos

3. Comunícate: habla con un profesional capacitado o una persona de confianza

4. Rutinas: ten rutinas de entrenamiento, sueño, autocuidado

5. Sueño: concéntrate en las rutinas del sueño: ¡las siestas son increíbles!

6. La respiración es esencial para reducir la velocidad y agregar claridad a nuestro procesamiento.

7. Meditar / Yoga

8. Establecer intenciones diarias.

9. Apoyo: busca un amigo y hagan cosas juntos.

10. DIVERSIÓN: haz algo que sea divertido, emocionante y agradable al menos una vez a la semana.