Menopausia: ¿Qué onda con la terapia de reemplazo hormonal?

Nathaly Marcus, nutrióloga funcional; especialista en medicina antiedad. Directora y Fundadora de Bienesta Medical Center

VAMOS A EMPEZAR CON TEST

¿ Tienes Alguna Deficiencia Hormonal?

PROGESTERONA nunca (0); leve (1); poco (2); frecuente (3); siempre (4)

Signos y síntomas 1. Mis pechos son grandes. 0 1 2 3 4 2. Estoy nerviosa y agitada. 0 1 2 3 4 3. Me siento ansiosa. 0 1 2 3 4 4. Duermo ligero y no descanso. 0 1 2 3 4 5. Mis pechos se inflaman y me duelen antes de mi período menstrual o tomando hormonas. 0 1 2 3 4 6. Mi vientre bajo se inflama antes de mi período ó tomando hormonas. 0 1 2 3 4 7. Estoy agresiva e irritable antes de mi período ó tomando hormonas. 0 1 2 3 4 8. Pierdo el control de mí misma antes de mi período. 0 1 2 3 4 9. Tengo reglas abundantes. 0 1 2 3 4 10. Tengo reglas dolorosas. 0 1 2 3 4

SUMA:

Pre-menopausia: Post-menopausia:

<10 nivel adecuado <4 nivel satisfactorio

11-20 posible deficiencia 5-8 posible deficiencia

>21 probable deficiencia >9 probable deficiencia

TESTOSTERONA nunca (0); leve (1); poco (2); frecuente (3); siempre (4)

Signos y síntomas (hombres y mujeres) 1. Mi cara se ha puesto flácida y arrugada. 0 1 2 3 4 2. He perdido tono muscular. 0 1 2 3 4 3. Mi abdomen ha aumentado de tamaño. 0 1 2 3 4 4. Estoy constantemente cansado / a. 0 1 2 3 4 5. Tengo mucho menos deseo sexual que antes. 0 1 2 3 4 (sólo hombres) 0 1 2 3 4 6. Mis pechos se están poniendo gordos ó creciendo. 0 1 2 3 4 7. Me siento menos seguro de mí mismo y más indeciso. 0 1 2 3 4 8. Mi desempeño sexual es más pobre que antes. 0 1 2 3 4 9. Tengo bochornos y sudores. 0 1 2 3 4 10. La actividad física me cansa fácilmente. 0 1 2 3 4

SUMA:

Pre-menopausia: Post-menopausia:

<10 nivel adecuado <4 nivel satisfactorio

11-20 posible deficiencia 5-8 posible deficiencia

>21 probable deficiencia >9 probable deficiencia

HORMONA DE CRECIMIENTO nunca (0); leve (1); poco (2); frecuente (3); siempre (4)

Signos y síntomas 1. Mi cabello se ha adelgazado. 0 1 2 3 4 2. Mis mejillas están caídas o hundidas. 0 1 2 3 4 3. Mis encías se están encogiendo. 0 1 2 3 4 4. Mi abdomen está flácido/ tengo “llantita”. 0 1 2 3 4 5. Mis músculos están flácidos. 0 1 2 3 4 6. Mi piel está delgada o seca. 0 1 2 3 4 7. Es difícil recuperarme después de alguna actividad física. 0 1 2 3 4 8. Me siento exhausto. 0 1 2 3 4 9. No me gusta el mundo, tiendo a aislarme. 0 1 2 3 4 10. Me siento ansioso y preocupado continuamente. 0 1 2 3 4

SUMA: <10 nivel satisfactorio, 11-20 posible deficiencia, >21 probable deficiencia

DHEA nunca (0); leve (1); poco (2); frecuente (3); siempre (4)

Signos y síntomas 1. Mi cabello está seco. 0 1 2 3 4 2. Mi piel y ojos están secos. 0 1 2 3 4 3. Mis músculos están flojos. 0 1 2 3 4 4. Mi abdomen está engordando. 0 1 2 3 4 5. No tengo mucho vello axilar. (0 = mucho vello, 4 = nada de vello) 0 1 2 3 4 6. No tengo mucho vello púbico. 0 1 2 3 4 7. No tengo mucho tejido graso en el pubis. (0 = monte de Venus acolchonado, 4 = monte de Venus plano) 0 1 2 3 4 8. Mi cuerpo no tiene mucho “humor” (olor propio) durante la excitación sexual. 0 1 2 3 4 9. No tolero el ruido. 0 1 2 3 4 10. Mi libido está bajo. 0 1 2 3 4

SUMA: <10 nivel satisfactorio, 11-20 posible deficiencia, >21 probable deficiencia

TIROIDES nunca leve poco frecuente siempre

Signos y síntomas 1. Soy sensible al frío. Mis manos y pies están siempre fríos. 0 1 2 3 4 2. Tengo pelo ó cejas seco y muy delgado 0 1 2 3 4 3. En la mañana, mi cara y mis párpados están hinchados. 0 1 2 3 4 4. Aumento de peso fácilmente, me cuesta trabajo perder peso. 0 1 2 3 4 5. Tengo piel seca. 0 1 2 3 4 6. Me cuesta trabajo levantarme en la mañana. 0 1 2 3 4 7. Me siento más cansado cuando estoy descansando que cuando estoy activo. 0 1 2 3 4 8. Soy estreñido. 0 1 2 3 4 9. Mis articulaciones están rígidas en las mañanas. 0 1 2 3 4 10. Siento que estoy viviendo en cámara lenta. 0 1 2 3 4

SUMA: <10 nivel satisfactorio, 11-20 posible deficiencia, >21 probable deficiencia

ESTRÓGENO nunca (0); leve (1); poco (2); frecuente (3); siempre (4)

Signos y síntomas 1. Estoy perdiendo el pelo en la parte superior de mi cabeza. 0 1 2 3 4 2. Estoy adelgazando, tengo arrugas verticales sobre mis labios. 0 1 2 3 4 3. Mis pechos están colgados. 0 1 2 3 4 4. Mi cara está muy velluda. 0 1 2 3 4 5. Mis ojos están secos y se irritan con facilidad. 0 1 2 3 4 6. Tengo bochornos. 0 1 2 3 4 7. Me siento cansada constantemente. 0 1 2 3 4 8. Estoy deprimida. 0 1 2 3 4 9. Mi regla es escasa (0 = moderada, 1-3 poca 4 = ausente) 0 1 2 3 4 10. Mujeres con regla: Mis ciclos son irregulares, muy cortos (<27 días) o muy largos (>31 días).

11. Mujeres sin regla: Mi deseo sexual está ausente. 0 1 2 3 4

SUMA

<10 nivel satisfactorio, 11-20 posible deficiencia, >21 probable deficiencia

• Este test fue desarrollado por el Dr. Thierry Hertoghe para determinar si tus niveles hormonales están por debajo de los niveles óptimos. El cuestionario está diseñado para poder escoger el tratamiento adecuado para ti. Circula la respuesta correcta y al final suma tus puntos.

TRATAMIENTO DE REEMPLAZO HORMONAL CON HORMONAS BIOIDENTICAS:

• Reemplazar todas nuestras hormonas deficientes –tiroides, testosterona, estrógeno, progesterona, DHEA, pregnonelone y hormona de crecimiento- a los niveles que teníamos en la juventud es benéfico para nuestra salud y calidad de vida.

• Uno de los tratamientos más exitosos es la suplementación hormonal óptima. La investigación nos ha demostrado que el hecho de mantener nuestros niveles hormonales en un estado de juventud puede prevenir la debilidad y la enfermedad que acompañan al proceso de envejecimiento.

• La terapia de reemplazo hormonal, sin embargo, no es la panacea. No revertirá el envejecimiento, no nos mantendré permanentemente en una misma edad; continuaremos envejeciendo y perdiendo células debido a procesos regulados genéticamente, pero si podremos hacer más lento ese declive repentino que ocurre en la mediana edad. No habrá una disminución súbita de nuestra salud física y mental.

¿Para qué sirve?

• El propósito es optimizar los valores hormonales naturales del cuerpo y llevarlos a niveles necesarios para mantener el vigor y la salud que teníamos en la juventud. La clave es remplazar todas las hormonas deficientes de manera que ocurra un efectos sinérgico entre todas las hormonas. Cuáles hormonas remplazar, cuánto y cómo ajustarlas es el arte y la ciencia de esta nueva especialidad médica. Yo prefiero el término medicina preventiva. Los suplementos, la alimentación y el ejercicio son importantes, pero el remplazo hormonal es la única terapia que puede restaurar la energía, ayudar a los pacientes a sentirse y funcionar mejor y proporcionar protección terapéutica.

HORMONAS BIOIDÉNTICAS:

• La terapia de reemplazo hormonal tiene grandes beneficios siempre y cuando estas sean bio-idénticas, es decir iguales a las que produce nuestro cuerpo y recetadas por un médico.

• Beneficios de la terapia de reemplazo hormonal:

o Ayuda a la pérdida de masa grasa, ayuda a perder peso y disminuye la formación de la placa ateroesclerótica.

o Incrementa la energía y el rendimiento durante el ejercicio

o Mejora la vitalidad y la calidad de vida

o Mejora el tono, la resistencia y la fuerza muscular

o Mejora la apariencia de la piel, pelo y uñas

o Mejora la calidad del sueño y el bienestar en general

o Reduce los niveles de colesterol malo (LDL) y de los triglicéridos

o Disminuye la incidencia de diabetes y de enfermedades cardiovasculares

CONCLUSIONES:

• La etapa de la mujer en la menopausia, debe ser manejada como un traje a la medida, y de una forma integral, fomentando el cuidado, no solo de la salud hormonal, sino también de su salud cerebral, salud ósea y salud cardiovascular. La mujer requiere de un tratamiento que le permita cursar esta etapa sin molestias, sin perder energía, tono muscular, pero sobretodo ayudarla a mantener su sexualidad, esto la llevara a relaciones interpersonales sanas, con su pareja y el resto de su familia, conservando salud, seguridad, amor y belleza interna y externa.