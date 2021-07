Las 15 palabras que has estado usado mal en español

Paulina Chavira, asesora lingüística y conductora del podcast El Café de la Mañana, de Spotify y Reforma. En 2017 logró que las camisetas de los jugadores de la Selección Mexicana de Futbol tuvieran acento, para el Mundial de Rusia en 2018. Fue editora de The New York Times en Español.

Colaboradora de Así Las Cosas, con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

Twitter e Instagram: @apchavira

1) Habemos

• El verbo haber tiene un uso de existencia. Lo que debemos saber es que no se refiere a una existencia donde YO puedo ser incluido de manera personal.

• Para que se entienda mejor, veamos algunos ejemplos:

o “Hay mucha gente en esta fiesta”, “hay personajes importantes en esta película”, “hay personas preocupadas por el medio ambiente”.

• Como puedes ver, es una referencia general o figurativa, hablando de un cúmulo de personas, pero no donde yo, como primera persona, me incluyo.

• Hay una única forma de usar esta palabra de modo correcto: cuando nos enfrentamos a ello o se tiene modos forzados, como en “nos las habemos con un terrible caso”.

• Es extremadamente coloquial y la única forma correcta.

• ENTONCES, ¿QUÉ SE USA? Lo puedes sustituir: con el verbo “ser” y con el verbo “estar”.

• Quedaría así: “Somos muchas las personas preocupadas por el medio ambiente” o “estamos diez personas viendo a qué hora llegas”, incluso “existimos muchos con esa preocupación”.

2) Han habido

• La forma ‘han habido‘ es incorrecta y no debe usarse en el español

• Cuando utilizamos el verbo haber para indicar la presencia de personas o cosas funciona como impersonal, usándose solamente en 3ª persona del singular.

• Ejemplos:

o Ha habido algunas risas. Correcto.

o Han habido algunas risas. Incorrecto.

o Ha habido muchas alegrías. Correcto.

o Han habido muchas alegrías. Incorrecto.

3) Los ochentas, los noventas

• En el idioma español no se añade una "ese" al final del nombre de las décadas.

• Lo apropiado es: los ochenta, los noventa, los años veinte, la década de los treinta...

• Son incorrectas las expresiones como: *los ochentas, *los noventas, *los años veintes, *la década de los treintas... Igualmente, cuando se escriben en números: *los 80s ni *los 80's; la forma adecuada es los 80 o los años 80.

4) En base a

• Cuando en un texto o diálogo se plantea un argumento, no se debe decir “en base a”, sino “con base en”, porque refiere al punto de partida de una cosa. Esta es una frase mal utilizada muy popular entre los hablantes del español.

• Ejemplos:

o Con base en lo anterior, hemos decidido promoverte a otro cargo.

o Te digo estas cosas con base en lo que habíamos hablado.

o Con base en ello es que pensamos implementar ciertos cambios.

o Si vemos las cosas con base en tu criterio, no vamos a llegar a nada.

o Con base en el Código Penal, fue condenado a treinta años de prisión.

5) A ver-haber

• Otro de los errores más comunes en la actualidad.

• “Haber” puede ser un verbo o un sustantivo. Como verbo “haber” se usa como auxiliar, seguido de un participio, para formar los infinitivos compuestos de la conjugación. “

• A ver” Se trata de la secuencia constituida por la preposición a y el infinitivo verbal ver.

• Ejemplos: A ver

o A ver, niño, cuéntame lo que te ha pasado.

o Mañana vamos a ver a nuestros primos.

o ¿A ver qué se trae entre manos ahora?

• Ejemplos: Haber

o De haber sabido que hacía tanto frío no venía.

o Haber hecho la dieta adecuada le ayudó a ganar el peso que necesitaba.

o Debería haber imaginado que esto terminaba mal.

6) Apóstrofe

• Las palabras apóstrofe y apóstrofo suenan parecidas, pero debes tener cuidado porque no significan lo mismo.

• El apóstrofe es una figura retórica que consiste en dirigirse a alguien con vehemencia, es decir, poniendo una cierta intensidad en lo que decimos.

• Y luego está el apóstrofo, que es un signo ortográfico. Esa especie de coma alta que aparece en algunas palabras o expresiones del inglés, el francés y otras lenguas, por ejemplo:

o Inglés: I’m (< I am ‘yo soy’)

o Francés: l’oiseau (< le oiseau ‘el pájaro’)

7) potencializar

• ¿Cómo se diría correctamente: «Para potenciar el efecto de la medicina, tómate esto» o «Para potencializar el efecto de la medicina, tómate esto»?

• Respuesta: El verbo registrado es potenciar. El sustantivo correspondiente a tal acción es potenciación.

8) "Suplantar" no es "suplir"

• Lo usamos siempre que queremos referirnos a sustituir una cosa por otra. Pero, en realidad, aplica a casos bien específicos, ya que significa "falsificar un escrito con palabras que alteren su sentido", o bien tiene la siguiente acepción: "ocupar el lugar de alguien, defraudando su derecho o empleo, del que anteriormente disfrutaba".

• Nada de reemplazos, tal como solemos utilizar este verbo.

9) veniste

• Aunque lo correcto pueda parecer que sea decir "veniste" porque pertenece al verbo venir, lo cierto es que no es así. No existe ninguna forma verbal coincidente, sino que este término no existe y, por lo tanto, resulta incorrecto decirlo

• Debemos decir "viniste". Y es que el verbo venir es uno de los que presenta más formas irregulares en lengua española, y en este caso será necesario intercambiar la "e" de la raíz por una "i".

• Ejemplos:

o ¡Qué bueno que viniste!

o Cuando tú viniste, tu hermano se fue.

10) Imprimido

• El verbo imprimir cuenta con el participio regular imprimido y el irregular impreso, pero en México y en el resto de América se prefiere la forma irregular impreso.

• Ambas pueden alternar en oraciones como he impreso la tarea, he imprimido la tarea y en construcciones como la tarea ha sido impresa, la tarea ha sido imprimida

• Sin embargo, cuando el participio modifica o califica a un sustantivo es mejor la forma impreso : traigo el trabajo impreso.

11) Bizarro

• Otra palabra que usamos, y bastante en este último tiempo es "bizarro". Bueno, resulta que te vas a sorprender cuando te enteres que no significa algo relacionado a lo "raro" o "freak", sino todo lo contrario, significa valiente, arriesgado, generoso, lúcido o espléndido.

• Los expertos dicen que la acepción que le damos está vinculada con la influencia del inglés y del francés, ya que el término "bizarre" en esos idiomas sí significa "raro, extravagante, estrambótico".

12) Tétrico

• “Tétrico” es uno de esos adjetivos que se usan para crear una atmósfera de terror pues frecuentemente es confundido con la palabra “terrorífico”. El verdadero significado de esta palabra es triste, demasiadamente serio, grave y melancólico.

13) procastinar

• La forma adecuada es «procrastinar», voz creada en su origen a partir del adverbio «cras» ‘mañana, el día siguiente’, del cual «procrastinar» toma su significado de ‘dejar para mañana, posponer, aplazar’.

14) resilencia

• El término resilencia no se encuentra escrito de forma correcta. La palabra escrita correctamente es resiliencia.

• RESILIENCIA es la capacidad del ser humano de sobreponerse a situaciones límites como períodos de dolor emocional y situaciones adversas.

15) Informar / recordar que

• No se deben usar los verbos así en infinitivo.

• Es incorrecto pronunciar frases como “Informarles de que se ha cancelado la visita del Primer Ministro ruso”, “Destacar la gran actuación del delantero Llorente” o “Por último, recordar que mañana conoceremos los datos del paro”.

• En estos casos, lo correcto es “Les informamos que…” , “Hay que destacar la gran actuación…”, “Por último, les recordamos que mañana…