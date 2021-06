El grito homofóbico nos afecta a todos: ”Chucky” Lozano

En cualquier evento deportivo o social podemos poner el nombre de México en alto, pero no con esa consigna, así lo señala el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, quien junto con Hirving ”Chucky” Lozano retan a la afición a cambiar el grito homofóbico.

En "Así las Cosas con Loret", Hirving, reconoce que el grito afecta tanto a jugadores como a los aficionados, pues además de las sanciones que está imponiendo la FIFA cada vez más severas, señala que se ve mal, ante los extranjeros, son tiempos en los que dijo “tenemos que respetar a todos y cada uno de los jugadores evitando que nos castiguen no yendo a competencias y a la afición no asistiendo a los partidos” lo cual asegura “es algo terrible”.

Por lo que pidió “que la afición nos ayude y cada uno de los mexicanos se comprometa a no decir esa palabra”.

Por su parte, Yon de Luisa resalta que desafortunadamente la época de las multas quedó atrás, pues México ha sido multado 14 veces, ahora "la sanción pasó a tener los estadios a puerta cerrada, el siguiente escalón sería perder los partidos y que nos saquen de los torneos".

Aseguró que “no tiene que ver con lo económico pero los mexicanos no podemos dejar fuera a México de los torneos, a cualquier evento al que asistamos, deportivo o social dejamos huella y lo podemos hacer de manera positiva”.

Recordó que fue la gente la que decidió el canto de “puto” cuando despeja el rival, no salió de un club por lo cual dijo que “la solución tiene que venir del mismo lugar” y aunque reconoció que “los cantos son maravillosos cuando escuchamos un Cielito lindo”.

Por lo que insistió en “que la afición encuentre un grito que no identifique y que no sea homofóbico” pues “antes era suficiente decir no lo hacemos con mala intención, hoy ya no vale”.

"Los silencios en el estadio no son buenos", pero gritar algo que sí nos represente señala, y coincide con Chucky quien afirma que “es preocupante escuchar el grito porque quita el ritmo del partido y la emoción”.

Chucky recordó el partido contra Honduras que a pesar de ser 0-0 ante Honduras con 70 mil aficionados, el grito no se escuchó en Atlanta, por lo que saben que el reto a la afición se puede lograr.

La inclusión señala Yon de Luisa, es base de todo, sí somos conscientes de que al fin del día debemos respetar a las minorías y mayorías nuestra convivencia en los estadios será mucho más grata. “El mundo cambió, los mexicanos también podemos cambiar”, concluye.