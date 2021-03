¿Cómo fortalecer tu cerebro y aprender CUALQUIER COSA más rápido?

Jim Kwik, es un experto mundialmente reconocido en mejora de la memoria, optimización del cerebro y aprendizaje acelerado. Después de que una lesión cerebral infantil lo dejara con problemas de aprendizaje, Kwik creó estrategias para mejorar drásticamente su desempeño mental. Ha sido entrenador mental para atletas profesionales, líderes políticos y magnates empresariales, con clientes corporativos que incluyen a Google, Virgin, Nike, Zappos, SpaceX, GE, 20th Century Fox, e instituciones como Naciones Unidas, Caltech, Harvard y Singularity University. Kwik es el autor más vendido del NY Times con su libro “Limitless: Upgrade Your Brain, Learn Anything Faster, and Unlock Your Exceptional Life”

jimkwik.com // IG:@jimkwik // TW:@jimkwik

¿No te ENCANTARÍA aprender cualquier idioma o habilidad más rápido? ¿Cuánto más fácil sería tu vida? JIM nos va a dar su proceso de cuatro pasos para acelerar su aprendizaje de cualquier tema.

Primero fortalece tu cerebro

La ciencia ha demostrado que con unos "simples" hábitos cotidianos puedes ejercitar tu memoria y ayudarte a recordar u organizarte de manera más eficiente y rápida.

El poder de la mente no tiene límites y la manera de alcanzarlo es ejercitando tu cerebro y tus capacidades de retención.

Estas son las 4 claves que da el experto para lograrlo.

1. Ejercita tu cerebro

Hay que pensar en el cerebro como un músculo al que hay que cuidar y no abarrotar de tecnología.

Una manera de cuidarlo es creando un "espacio en blanco" semanal sin tecnología durante 30 minutos, apagar todas las notificaciones innecesarias y memorizar el número de teléfono de una persona con la que hables habitualmente, algo que hace años era lo normal.

Esa pequeña tarea puede entrenar la memoria y ayuda a retener más información.

2. Resuelve problemas mientras duermes

Un estudio de la Asociación Americana de Geriatría (AGS, por sus siglas en inglés) destaca que las personas que duermen 7 horas tienen mejor memoria que las que duermen menos de 5 o más de 9 horas. 7 horas es lo ideal, ni más ni menos.

Puedes trabajar la mente mientras duermes. Elige un problema antes de quedarte dormido y comprueba si tienes la respuesta justo al despertar. Para ello, tienes que tener un diario al lado de la cama para poder apuntar la respuesta.

Además, es bueno intentar recordar los sueños para ejercitar la mente.

3. Introduce en tu dieta comida que ayude a tu cerebro

La comida que ingerimos influye de manera directa sobre la memoria debido a la aportación que hace a nuestro organismo, que absorbe de ella los nutrientes necesarios para funcionar.

La dieta mediterránea podría ser la clave para mejorar tu memoria. Comer mucha verdura, frutas frescas, pescado y cereales ayuda a tener un sistema circulatorio mejor que, a su vez, hace que fluya más oxígeno y lleguen más fácilmente los nutrientes al cerebro ayudando así a tu memoria.

Hay ciertos alimentos que mejoran la salud del cerebro: aguacates, arándanos, brócoli, verduras de hoja verde, nueces, aceite de coco, huevos, cúrcuma, salmón, agua y chocolate negro.

4. Elimina los pensamientos negativos

Son múltiples las maneras de eliminar pensamientos negativos de la mente. Haz meditación y las respiraciones profundas para frenar la ansiedad o el estrés, que afectan directamente a tu cerebro

Rodéate de gente positiva que acabe con esos malos pensamientos.

AHORA, CÓMO APRENDER MÁS RÁPIDO?

PRIMERO, piensa un tema específico que quieras aprender más rápido, como un idioma o una habilidad musical. NECESITAS algo específico para que este proceso de cuatro pasos tenga sentido.

Para aprender algo más rápido, recuerda FAST.

La F en Fast significa Olvidar.

Si quieres acelerar el 'cerebro kwik', debes olvidar temporalmente tres cosas.

Olvídate de lo que ya sabe sobre el tema. Mucha gente no aprende más rápido porque siente que ya conoce la información. Pero tu mente es como un paracaídas; solo funciona cuando está abierto.

Olvídate de todo lo que no sea urgente e importante. No puedes realizar múltiples tareas. Si tu cerebro está pensando en 4 cosas diferentes, no estás completamente presente, por lo que no aprenderás 'kwik'ly.

Olvídate de tus limitaciones. Estas son creencias como que tu memoria no es buena, eres un lector lento o no tienes la educación adecuada para aprender. Pero si luchas por tus limitaciones, puedes mantenerlas. Tu memoria no es fija y es posible recordar cientos de palabras y números como yo lo hago en el escenario.

La A en FAST significa Activo.

En la escuela, nos enseñaron a aprender consumiendo información en silencio. Pero no aprendes con un sermón. Aprendes creando información y siendo activo en el proceso.

El aprendizaje no es un deporte de espectadores.

¿Cómo puedes ser más activo en tu aprendizaje?

Haz preguntas.

Toma nota.

Cuanto más activo seas, más aprenderás.

La S en FAST significa Estado.

Tu estado es una instantánea de tu estado de ánimo: el estado de ánimo de tu mente y tu cuerpo. Es el bienestar emocional que sientes en ese preciso momento.

La información combinada con la emoción se convierte en un recuerdo a largo plazo.

Muchos de nosotros no recordamos lo que aprendimos en la escuela porque la emoción general para la mayoría de las personas en la escuela era el aburrimiento.

Eres la única persona que controla tu estado.

¿Cómo puedes mejorar tu estado?

Cambia tu postura, tu cuerpo o tu respiración.

Siéntate o párate como lo harías si estuvieras totalmente energizado.

Piensa en cómo te beneficiarás de la información.

Todo aprendizaje depende del estado.

Elije estados de alegría, fascinación y curiosidad.

Vende tu inteligencia por desconcierto - Rumi.

La T en FAST significa Enseñar.