¿Qué tan resiliente es el cuentahabiente?

Claudio Flores, vicepresidente y socio de LEXIA Insights Solutions.

Perfil de Entrevistados

Encuestamos a 541 cuentahabientes para que nos contaran sus crónicas de pandemia y sobre todo, cómo han salido adelante ante esta situación.

Algunos highlights interesantes del estudio:

Los mexicanos siempre salimos adelante. Pase lo que pase nos hemos levantado, pero parece ser que nuestra kriptonita está siendo la pandemia porque ha resultado un proceso muy complicado y aún nos sentimos con incertidumbre (74%).

Haciendo un zoom al “día a día” de nuestros cuentahabientes, vemos que les ha sido difícil adaptarse a estar en casa, aunque nos dicen que ahora, después de un año, se sienten más en control de la situación (54%).

Los temas más complicados de sobrellevar han sido el no sentirse libres (39%), sentirse llenos de incertidumbre por no saber cómo va a ser el mundo después de esto (38%), no poder salir (34%) ni ver a sus familias (33%).

Todas estas experiencias han traído consigo diversas emociones, desafortunadamente, destacan sentimientos negativos como la ansiedad (49%), estrés (39%) y temor (39%).

Nos queda claro, sin embargo, que los cuentahabientes son resilientes y durante todo este tiempo han encontrado formas para lidiar con estas situaciones adversas.

La mayoría dedica tiempo a sus deberes para distraerse (54%), han encontrado hobbies como ver series (38%), meditar (20%) o incluso ser señoras de las plantas (20%). Además, están convencidos de que son personas distintas a cuando empezó la pandemia (90%).

Los cuentahabientes no son los únicos que están padeciendo esto, sino también sus familias y sus amigos. En general, nos dicen que también “ahí la llevan” (65%) y que cuando se ha tratado de darles apoyo buscan estar cerca de ellos, llamándolos para que les cuenten (68%) o para distraerlos (24%), les mandan detalles (22%) y también les recomiendan terapias (28%), porque aunque estemos graduados en drama, eso no nos convierte en profesionales de salud mental.

A pesar de todo lo malo, esta pandemia también ha tenido cosas positivas para los cuentahabientes, ya que nos cuentan que han encontrado felicidad en los pequeños detalles, como pasar más tiempo con sus familias (57%), dedicarse más tiempo a ellos mismos (42%), redescubriéndose, y dejando todo eso que no los hace felices (desde ropa y vicios hasta novios tóxicos) (32%) y ojo, el home office es el rey y el protagonista más amado de la historia, les encanta no tener que pasar hoooras de tráfico y poder estar en su casa.

Así que no nos desanimemos, porque como lo dicen nuestros cuentahabientes “ahí la llevamos” y seguimos adelante.

Otras menciones: Están amando hacer home office y evitarse hoooras de tráfico, disfrutan pasar tiempo en familia, apoyar a sus hijos en la escuela, así como ser “señoras de las plantas”, pasar tiempo a solas y aprender de ellos mismos, meditando o leyendo y se han “redescubierto”, dejando atrás actividades que no sumaban positivamente a su vida y tomado decisiones como terminar con sus parejas, ya sea por monotonía, toxicidad o mandar a volar al ganado (“mandar a volar a sus novios”).

Otras menciones: La mayoría mencionan que pasar tiempo en Home Office y tener el trabajo como distracción les ha ayudado, así como ayudar a sus hijos a hacer home schooling y pasar más tiempo con ellos; por otro lado, muchos declaran que han aprendido a pasar tiempo solos, “descubrir sus miedos y afrontarlos”, esto invirtiendo su tiempo en hobbies relajantes como “volverse señora de los aceites”, armar rompecabezas, escribir o hasta “descubrir el autoplacer” (guiño). También, está latente el sentimiento de gratitud a sus día a día, poder estar rodeados de sus familiares y sanos.

Otras menciones: Los momentos más difíciles para los cuentahabientes nos plantean dos escenarios muy claros en esta pandemia, aquellos quienes estamos preocupados por el encierro, de nuestra persona así como de nuestros familiares e hijos y no poder verlos o expresarles cariño; tampoco poder viajar o tener una vida sin restricciones como “el ritual de limpieza de la despensa que acabas de comprar”, pero también está presente la frustración de quienes han perdido el trabajo o tienen algún familiar enfermo. El dolor de aquellos quienes han lidiado con la pérdida de seres queridos, familiares y parejas y que han tenido que pasar por esta situación completamente solos.