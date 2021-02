En 130 países no se ha aplicado una sola vacuna vs COVID-19: de la Fuente

Es escandaloso que en 130 países del mundo no se haya aplicado aún una sola vacuna contra COVID-19 y que los 10 países más ricos del mundo han acaparado tres cuartas partes de las primeras 130 millones de dosis que se han aplicado, señaló el doctor Juan Ramón de la Fuente, representante permanente de México ante la ONU, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el también ex rector de la UNAM explicó que no sirve que un país vacune a toda su población, ya que mientras el SARS-Cov-2 esté circulando en el mundo seguirán surgiendo mutaciones y no es descabellado pensar que surja una que sea resistente a las vacunas.

"Si no se vacuna a otros países que no tienen dinero y a la población más pobre de esos países, el riesgo de que la pandemia se reactive por una mutación es real y puede ser grave porque nos regresa a donde estábamos antes de las vacunas, es decir, a la necesidad de que se genere una nueva vacuna contra esa variante", externó.

Respecto al llamado del canciller Marcelo Ebrard durante una sesión de alto nivel del Consejo de Seguridad de la ONU, para que se revierta la injusticia en la distribución mundial de vacunas, de la Fuente señaló que el llamado fue bien acogido y llevó a China e India a ofrecer miles de vacunas para reforzar Covax, el mecanismo para un acceso equitativo al biológico.

Señaló que quedó clara la necesidad de reforzar a Covax para que pueda tener más vacunas para distribuirlas rápidamente, sobre todo en los países a los que no ha llegado ninguna.

Finalmente, el doctor Juan Ramón de la Fuente aclaró que las vacunas son seguras y llamó a aplicarse la que esté disponible, ya que además de protegernos "mientras el virus siga transmitiéndose, va a estar generando mutaciones", finalizó