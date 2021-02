Los riesgos de abuso de medicamentos para bajar de peso

Juan Mauricio Vera Zertuche, médico especialista en Medicina Interna. Subespecialista en Endocrinología. Alta especialidad en Obesidad.

El auge de los medicamentos milagro para bajar de peso

La característica principal es que enganchan a las personas más vulnerables.

En la actualidad los temas médicos o el tratamiento de enfermedades ha generado una gran cantidad de información falsa, tratamiento de enfermedades incurables, formas rápidas para lograr pérdida de peso, perder peso sin comer saludable.

Pero lo más grave no es la venta con engaños, si no que la información la manejan de una manera y es tan masiva que modifica las creencias de la gente.

Es muy importante crear la conciencia de no difundir información de la cual tienes duda de su origen, seguridad o veracidad,

Se han hecho múltiples campañas durante décadas para contrarrestar los productos milagro, pero la realidad es que en la actualidad evitar que una noticia se propague es imposible, debemos enfocarnos en educar.

1. REDOTEX

El REDOTEX es una combinación de 5 compuestos activos

Una hormona tiroidea a dosis muy altas +un estimulante (d norpseudoefedrina) + un laxnte (aloína) + medicamento para bajar frecuencia cardiaca y sudoración (atropina) + sedante (diazepam) que ambos funcionan para contrarrestar los efectos colaterales de los primeros 2 medicamentos.

Es una sobredosis de hormona tiroidea que provoca taquicardias, ansiedad, a largo plazo pérdida de masa muscular y osteoporosis, para frenar el hambre dan el estimulante y los demás medicamentos se ocupan de MAQUILLAR los efectos colaterales que pueden hacer que el paciente abandone tratamiento.

La evidencia detrás de este suplemento es escasa, no está aprobado y es ilegal su comercialización en países con buena regulación de medicamentos como Estados Unidos. En la literatura médica hay varios reportes de hipertiroidismos graves asociados a su consumo.

Las consecuencias para la salud a largo plazo

Arritmias cardiacas

Trastornos de ansiedad

Insomnio

Osteoporosis

Pérdida de masa muscular entre otras.

LA GENTE QUE LO USA SI BAJA DE PESO, PERO CORREN RIESGOS MUY IMPORTANTES PARA LA SALUD Y AL SUSPENDERLO, TODOS RECUPERAN EL PESO PERDIDO, PERO CON PEOR ESTADO DE SALUD.

2. CARNITINA

La carnitina es una molécula acarreadora de ácidos grasos, su mecanismo de acción esperado sería aumentar la oxidación de grasa del cuerpo.

Está naturalmente en pescado, lácteos y aves.

El cuerpo humano es capaz de producirla por lo que no tiene mucho sentido buscar suplementarla.

Existen varios estudios en humanos en los cuales se ve que su consumo a largo plazo puede producir pérdidas de peso no mayores a 1.3 kg.

Es bien tolerada aunque la gente que la toma puede despedir cierto olor a pescado

Las consecuencias

Vómitos y náuseas.

Dolor abdominal.

Diarrea y gastritis.

Mareos.

Fiebre.

Hiperhidrosis.

3. EXTRACTOS FRUTALES, TES Y ALCACHOFA

Existen infinidad de suplementos con combinaciones de distintas hierbas.

El GRAN PROBLEMA de estos productos es que no se puede estandarizar la dosis, por eso, es muy difícil saber si tienen un impacto real en la pérdida de peso, y si lo tienen, qué dosis es la óptima.

El extracto de té verde por ejemplo tiene evidencia científica de buena calidad en donde se reportan efectos modestos sobre la pérdida ponderal, sin muchos efectos colaterales, generalmente los que se presentan son asociados a las preparaciones que contienen cafeína.

El jengibre tiene evidencia escasa, algunos estudios han demostrado beneficio en cuanto a pérdida de peso, pero no se sabe cuál preparación puede inducir este efecto ni a qué dosis, por lo que es controversial y no se recomienda.

Los extractos de alcachofa no cuentan con ningún estudio científico en el cual se demuestre beneficios sobre la pérdida de peso, realmente tienen mucha fama pero nada los respalda. En algunos estudios in vitro y en animales se ha observado que puede tener efecto anti-inflamatorio y se cree que esto puede ayudar a mejorar las enfermedades metabólicas, pero no existe nada de evidencia en humanos al respecto.

Garcinia Cambogia (TAMARINDO MALABAR) se ha propuesto como un supresor de apetito e inhibidor de la formación de grasa en el cuerpo. Realmente nunca se ha demostrado este efecto, existen un par de estudios a corto plazo en los cuales no se muestra beneficio. Se han reportado efectos adversos como dolor de cabeza, náusea, síntomas respiratorios.

4. DIURETICOS Y LAXANTES

Los diuréticos se utilizan en pacientes con enfermedades cardiacas, hepáticas renales o con hipertensión con el fin de eliminar agua del cuerpo.

NO TIENE SENTIDO utilizarlos para la pérdida de peso ya que los problemas de peso están dados por aumento de grasa corporal y no de agua.

El tomarlo puede transitoriamente hacer que pesemos menos, pero ese peso se recupera en cuanto tomamos agua. Es muy peligroso utilizarlos para perder peso ya que pueden producir pérdidas de electrolitos como sodio, potasio y magnesio, lo cual puede resultar en debilidad muscular y arritmias cardiacas letales. Además pueden generar lesiones renales agudas que si son repetitivas pueden producir insuficiencia renal terminal.

Los laxantes ayudan a acelerar el tránsito intestinal, pero generalmente hacen efecto a nivel del colon. Muchos impiden la absorción de agua del intestino lo que genera evacuaciones con diarrea, sin que esto signifique que no se absorban los nutrientes de las comidas. No tienen ningún beneficio para perder grasa corporal, solo dan la falsa sensación de un abdomen más vacío.

El uso de diuréticos y laxantes se asocian a conductas purgativas que son propias de algunos trastornos de la conducta alimenticia, requieren abordaje diagnóstico y tratamiento médico especializado.

Las consecuencias a largo plazo

Desnutrición

Hipotensión

Insuficiencia renal

Aumento del riesgo de diabetes

Aumento de ácido úrico y gota