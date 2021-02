¿Cómo ser ciudadanos más críticos, analíticos y vigilantes?

Max Kaiser, fundador del Centro para la Integridad y la Ética en los Negocios (CIEN). Actualmente presidente de la Comisión Anticorrupción de la COPARMEX.

2021 es un año decisivo. Nuestra democracia está amenazada por una clase política que piensa que el poder es parte de su patrimonio.

Este es el año en el que los ciudadanos debemos poner un alto y enseñarles a trabajar para nosotros, para los ciudadanos.

Este es el año en que nosotros debemos poner la agenda pública, nosotros hacemos que la lleven a cabo, nosotros VIGILAMOS que no se desvían hacia sus propios intereses, nosotros pedimos cuentas y nosotros obligamos a que se hagan responsables.

Es el año de NOSOTROS, los ciudadanos. Ya no hay otro. Pero “¿Cómo hacemos eso los ciudadanos de a pie?”

Sobre el manual

En este Manual plantean 100 acciones concretas, divididas en 10 temas, que TODAS Y TODOS podemos hacer para convertirnos en esos ciudadanos que toman en sus manos la democracia, la hacen suya y la convierten en un instrumento que nos sirva a todos.

El Manual está diseñado para que puedas seguir paso a paso cada acción y veas por ti mismo cómo crece tu relación con tu democracia. Está diseñado para generar en ti una nueva responsabilidad con tu país, pero constructiva, positiva, inclusiva. La idea es que te conviertas en un ciudadano crítico, analítico, vigilante, pero también creativo y propositivo. Y nunca dejes de serlo.

Este Manual se convirtió en un instrumento lleno de arte gracias a la creatividad, ingenio y habilidad de 3 artistas mexicanos: Viviana Hinojosa, y los famosos Moneros Rictus y Alarcón.

Van algunas de las acciones para ser ciudadanos más críticos, analíticos y vigilantes.

Preparándonos para la elección.

Quítate de encima la negatividad: el poder desgasta y cambia de manos. Es decir, hay mucho que hacer

Somos 92,236,516 ciudadanos registrados con corte al 1 de enero de 2021, ante el INE. O sea, 92 millones de consciencias que tienen el poder en sus manos

Convéncete de que CADA VOTO CUENTA y hay 92 millones de razones diferentes para votar

Asegúrate de tener tu credencial vigente

Asegúrate de que tus familiares y amigos tienen credencial vigente y que la guarden

Si te toca ser parte de una casilla, participa con gusto

La información es tu poder

Infórmate todos los días sobre lo que sucede en el país

Escoge buenas fuentes, darle una pasada a las redes sociales no es informarte

Escoge dos o tres periódicos de circulación nacional y dales 20 minutos cada mañana

Procura que tus fuentes sean diversas, no escojas sólo fuentes acordes a tus convicciones

Escoge 5 columnistas buenos para leer de manera disciplinada cada semana

Evita discusiones sobre opiniones de otros y trata de poner datos sobre la mesa de discusión

No te enojes, no personalices en las discusiones, no ofendas, no trates de ganar las discusiones-

Comunica, observa y denuncia

Limpia tus redes sociales de manera permanente, elimina a todas aquellas personas que no te aportan nada y sigue a quien te informa, te forma y te reta

Aprende a utilizar las redes para crear discusiones interesantes y difundir información útil

Aprende a utilizarlas para presionar a candidatos, servidores públicos y partidos acerca de lo que tú quieres

Evita difundir o compartir cualquier tipo de mensaje que ofenda personalmente

No hace falta generar odio para exponer a personas que le hacen daño a México

Conviértete en un implacable observador del uso de los recursos públicos

Ubica en las redes sociales a servidores públicos y candidatos que generen impacto en tu vida con sus decisiones

Conviértete en un gran vigilante

Infórmate acerca de los diferentes tipos de elección que habrá en tu localidad

Infórmate acerca de las funciones de cada uno de los diferentes tipos de cargo que estarán en juego

Síguelos a todos para estar pendiente de todas las cosas que dicen y proponen cada día

Crea tu criterio con base en la congruencia de sus propuestas con respecto a su historia personal y política, no con base en la mercadotecnia de su campaña

Ve eliminando candidatos poco a poco con base en tus necesidades y las de tu comunidad

Asume que jamás habrá un candidato perfecto, no existen, es política, no una película romántica, escoge al que creas que puede representar mejor las necesidades de tu comunidad

Observa e investiga

Conoce las funciones y responsabilidades de los legisladores federales y locales

Analiza cómo te impactan a ti esas funciones

Investiga qué iniciativas ha propuesto tu diputado federal y tu diputado local

Investiga qué iniciativas ha apoyado

Investiga sobre su historia personal y profesional

Evalúa si ha cambiado de partidos y por qué

Si va a buscar la reelección, define claramente si lo merece

Observa cómo hacen campaña y pregunta sobre el origen del dinero para hacerlas

Olvida los membretes, esos no votan ni deciden, evalúa a las personas y sus Propuestas

Los Congresos Federal y locales definen el uso del presupuesto, tu voto inteligente para ambos es crucial

Defendamos juntos nuestra democracia

Prepárate para exigir responsabilidad de quien obtuvo un cargo

No le permitas a los perdedores desconocer la voluntad popular

Mantén la disciplina de estar informado

Construye redes que mantengan la presión sobre los candidatos electos

Observa que cumplan con lo prometido

Únete a organizaciones de la sociedad civil que te ayuden a empujar propuestas que te interesen

Mantén la confianza en los procesos democráticos, son lentos pero son la única forma de mantener la pluralidad

Recuerda que la rendición de cuentas no sólo es una obligación de todo servidor público, sino un derecho tuyo como ciudadano

DEFIENDE SIEMPRE TU DEMOCRACIA, ES TUYA Y NOS HA COSTADO MUCHO TRABAJO CONSTRUIRLA