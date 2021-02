Raquel Lobatón, Nutrióloga incluyente, Educadora en Diabetes. Trabaja bajo la filosofía de HAES® (Salud en Todas las Tallas) y bajo el modelo de Alimentación Intuitiva.

1 de cada 4 adolescentes que hacen dieta para perder peso terminan desarrollando un trastorno de la conducta alimentaria

La industria de las dietas genera ganancias de más de 72 mil millones de dólares anuales sólo en Estados Unidos

El 90% de las mujeres se sienten insatisfechas con su cuerpo

Un niño tiene 242 veces más probabilidad de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria que una diabetes tipo 2.

¿Qué es la alimentación intuitiva?

Es un modelo que se desarrolló en los 90, por dos autoras que se llaman EvelynTribole -Elyse Resch

Este modelo basado en ciencia tiene por objetivo sanar la relación con la comida. O sea, volver a comer de forma intuitiva, reconectarnos con nuestras señales de hambre y saciedad. De alguna forma sanar el daño que las dietas y la cultura de las dietas han hecho sobre nosotros.

Porque son estas dietas las que nos han llevado a desconectarnos de nuestra forma intuitiva de comer al hacernos creer que debemos basarnos en reglas externas para alimentarnos. Nos hacen creer que no tenemos esta sabiduría interna para comer.

Nosotros cuando nacimos, nacimos siendo comedores intuitivos. Es decir, teníamos muy claras las señales de hambre y saciedad.

Es importante entender que la alimentación intuitiva no es una dieta más, NO ESTÁ DISEÑADA PARA PERDER PESO, en ningún momento se habla de pérdida de peso. No se trata de reducir medidas.

Son 10 principios cuyo objetivo es ayudarnos a salir del tortuoso y laberíntico mundo de las dietas

10 Principios de la alimentación intuitiva

Rechaza la mentalidad de dieta

Honra tu hambre

Haz las paces con la comida

Reta a la policía alimentaria

Siente tu saciedad

Descubre la satisfacción al comer

Lidia con tus emociones sin usar la comida

Respeta tu cuerpo

Ejercítate para sentir la diferencia

Honra tu salud con Nutrición

¿Para estar saludables se necesita cierto peso con ciertos rangos?

La salud es un tema mucho más complejo que un número en la báscula. Hay personas delgadas que tienen enfermedades y personas con cuerpos grandes que están sanas.

Además, la salud no es algo estático, no podemos decir que “estamos sanos o enfermos” sino que en la vida tenemos episodios de salud y de enfermedad.

La salud está mucho más en los hábitos y las conductas, además de en muchas cosas fuera de nuestro control, como el medio ambiente, nuestro acceso a servicios médicos, nuestra condición socioeconómica, etc.

Pero, ¿la obesidad es una enfermedad?

No, esta definición la hizo en 2013 la Asociación Médica Americana, de una forma arbitraria. La recomendación del panel fue no catalogarla como enfermedad, pero se sabe que hubo presión por parte de grupos como las aseguradoras, que cobran más a las personas con cuerpos grandes y de las farmacéuticas, que venden medicamentos para bajar de peso.

Esto ha hecho mucho daño, contribuye a la estigmatización y valida el maltrato, porque mucha de la gordofobia se escuda en la premisa de que es por salud.

Pero incluso para la OMS la obesidad no es una enfermedad sino un riesgo para la salud.

Es absurdo catalogar como enfermedad un tamaño de cuerpo o por un Índice de Masa Corporal, que es un índice obsoleto: lo creó hace 200 años un matemático, no era médico y además era para fines estadísticos, no de diagnóstico. Hay personas que caen en la categoría de obesidad que están completamente sanas.

Los beneficios de la alimentación intuitiva:

Los marcadores de salud se estabilizan una vez que aplicas este estilo de vida durante un periodo de tiempo largo.

El cuerpo se estabiliza porque no le quitas ni le das en exceso y más bien le das justo lo que necesita.

Una vez que comes intuitivamente mejoras la relación con tu cuerpo, hay menos pensamientos obsesivos acerca del cuerpo y la comida.

Tips para llevar una alimentación intuitiva:

Evita la comparación. Cada cuerpo es diferente y la comparación causa muchísima ansiedad e inseguridad.

Comienza a poner atención a tus señales de hambre y saciedad. Trata de comer cuando tengas hambre y deja de comer cuando estés satisfecho.

No te restrinjas grupos de alimentos, ningún alimento es bueno y malo por sí mismo.

Elimina la báscula. El peso no es un indicador de salud, esta herramienta no es un buen aliado cuando intentas mejorar tu relación con la comida.

Haz una limpia en tus redes sociales. Deja de seguir cuentas que te generen ansiedad e incomodidad con tu cuerpo.