Lo ocurrido ayer con el portal “Mi vacuna”, "veo que es un tema de no prever, de no prepararse, no es algo de un ancho de banda", afirma el presidente y fundador de MaTTica, Andrés Velázquez; me preocupa el tema de cómo lo prepararon, pero también la ciberseguridad, señala.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el especialista en seguridad estratégica puntualizó que si esta página se hizo por alguna razón al vapor y por ello se ven comprometidos los datos de seguridad de adultos mayores, llevaría a la falta de confianza en el gobierno en este tipo de páginas.

Andrés Velázquez afirma que los errores que estuvo enviando la página hablan de manipulación o extracción de datos, lo cual dijo se manifiesta con la falta de ‘captcha’, por lo que alguien pudo haber inyectado datos para hacer quedar mal al gobierno.

O en su defecto la conexión a la base de datos, pudo sufrir un engaño, llevando a alguien a la recolección de estos, lo que no tiene comparación con la seguridad de otras páginas de gobierno; por lo que es preocupante el manejo de los datos y advierte "lo que menos queremos es que los datos se los adultos mayores sean vulnerados", dijo.