Ley contra plásticos no se aplazó por pandemia: Sedema

Ley contra plásticos no se retrasó por pandemia, la prohibición de plásticos de un solo uso continúa en la Ciudad de México, así lo aseguró la directora de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental de la Sedema, Andrée Lilian Guigue, quien afirmó que desde el 2018 los industriales del plástico estuvieron enterados de las modificaciones legales.

En el espacio de “Así las Cosas con Gabriela Warkentin y Javier Risco, la funcionaria detalló que la reforma a la Ley de Residuos de la Ciudad de México, aprobada en junio de 2019, logró la prohibición de los plásticos de un solo uso y desde diciembre de 2018 se habló con los industriales, quienes dijo, estuvieron informados de los trabajos y sabían que la dinámica con los plásticos no podía seguir así.

Con llegada de 2020 entró en vigor la prohibición de uso de las bolsas de plástico y actualmente de plásticos de un solo uso.

La funcionaria dijo “me he sentado con los representantes del plástico, la carta enviada la jefa de gobierno fue atendida, como gobierno no pensamos en prórrogas pero no es competencia del gobierno, no emitimos las leyes eso es competencia del Congreso local”.

Andrée Lilian Guigue, aseguró que hizo del conocimiento de los empresarios del plástico los pormenores de la prohibición y las formas de transitar juntos para terminar con la contaminación por estos productos, y aunque reconoció que en debido a la pandemia se tuvo un retroceso por la desinformación en relación al tema, se dijo que no se iba a retrasar el cambio, por lo que se ha informado directamente a los negocios que el uso del plástico no evita el contagio de COVID-19, por el contrario señaló que los problemas que generan los plásticos nos tienen ante esta pandemia y se debe optar por los compostables.