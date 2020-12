La 'mañanera' de AMLO, una cuestión de mera propaganda

El presidente Andrés Manuel López Obrador acumula 504 conferencias 'mañaneras' con una duración de más de dos horas en los últimos meses lo que no significa que haya más información, utiliza más tiempo para atacar a enemigos reales, imaginarios, a los medios, al pasado, a contar anécdotas, que a hablar de la 4T, "un ejercicio que no es entonces ni de información ni de transparencia ni de rendición de cuentas sino más bien una cuestión mera de propaganda", señaló Luis Estrada, director general de SPIN, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, detalló que de acuerdo con el seguimiento que hacen de las conferencias 'mañaneras', el presidente López Obrador dice en promedio 79 afirmaciones que no son verdaderas, que no se pueden comprobar o que no son falsas, lo que da 40 mil 502 en los dos años que lleva en el gobierno. La cifra duplica el conteo de más de 22 mil afirmaciones falsas del presidente Trump en 4 años de gobierno.

Estrada detalló que al presidente estas conferencias le funcionan para mantener la distracción y la discusión en los temas que él quisiera establecer, aunque esto no sucede ya que las conferencias son más bien de lo que está sucediendo afuera y de cómo el presidente 'batea' esas preguntas, siendo ésta la razón principal por la que hay estas afirmaciones no verdaderas, que son respuestas que no contestan la pregunta que le hacen los reporteros.