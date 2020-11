Campaña federal contra obesidad no debe estigmatizar: Especialistas

Como parte de la campaña contra la obesidad en México, el gobierno federal presentó una historieta que ha sido fuertemente criticada por diversos sectores.

Al respecto la maestra en nutrición Ana Larrañaga afirma que se puede emprender una campaña de educación contra la obesidad sin estigmatizar a las personas con obesidad o alguna enfermedad crónica, no hay porqué recurrir a este tipo de elementos para la intervención de cambio de comportamientos, pues no resulta efectivo.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, dijo que para este tipo de campañas es mejor un mensaje que inicien con un verbo que oriente a las personas a la acción y las motive y esta campaña dijo, ignora muchas barreras estructurales por la cuales la gente come de la manera en que lo hace.

Por su parte el doctor Fernando Pérez, especialista en obesidad y cirugía bariátrica, dijo que respeta el trabajo de “El Fisgón” y reconoció que en la historieta se habla fuerte del tema, pero la idea de que la obesidad es una condición que las personas escogen solo por su estilo de vida y que es reversible con voluntad, “muévete más y come menos”, lleva a que la gente a adoptar formas de alimentación no sana, generando ansiedad e incrementando su enfermedad debido al estigma que enfrenan en casa y ante la sociedad.

Los alimentos y acciones que podrían ayudar no son tratados en la historieta, solo resalta que la gente ha hecho mal. Y aunque dijo que la intención no es eliminar la historieta, sí sustituirla por información sin imágenes estigmatizantes, que no señale la culpa del individuo como la única forma de solucionar el problema, pues el problema y la solución somos todos.

Y refirió que de llegar a las manos de un niño o adolescente con un trastorno alimenticio le puede generar un problema mayor.

Por ello ambos médicos recomendaron recurrir a páginas en las que hay información de cómo alimentarse, pues el problema de la obesidad que está relacionado con las muertes por covid, tiene bases genéticas, sociales y ambientales que requieren de un tratamiento adecuado, sin estigmas.