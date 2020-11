Los 5 accidentes más comunes en casa

Felipe Hernández, Director General de Grupo Salvando Vidas. Lic. en Enfermería y Obstetricia de la UNAM, miembro de la Cruz Roja Mexicana desde 1977.

Los accidentes más comunes en casa

ATRAGANTAMIENTO

QUEMADURAS

CAÍDAS

GOLPES

INTOXICACIONES

¿Qué hacer en caso de atragantamiento?

El atragantamiento es la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo sólido (alimento, dulces, juguetes pequeños).

Un niño que se está atragantando:

Se lleva las manos al cuello

Presenta cara de angustia

No puede respirar

El atragantamiento puede presentarse en dos modalidades: obstrucción parcial y obstrucción total.

Obstrucción parcial:

Hacemos sonidos al tratar de respirar o toser

Debes motivar a la persona para que siga tosiendo y nunca tratar de inhibir la tos.

Mientras tosa quiere decir que puede respirar

En caso de una obstrucción parcial:

No metas el dedo para extraer el cuerpo extraño (podrías introducirlo más)

No le ofrezcas líquidos o alimentos sólidos (plátano, migajón, tortilla)

No le des golpes en la espalda o podría impactar más el cuerpo sólido

No hagas que levante los brazos ni le jales las orejas, no le ayudarás de modo alguno

No hagas que mire hacia arriba (mirar el pajarito)

Obstrucción total Si la obstrucción es total se debe realizar la Maniobra de Heimlich:

Colócate por atrás de la persona y rodea con tus manos la cintura

Con el dedo medio de alguna de tus manos, pónlo exactamente sobre el ombligo y agrega el dedo índice

Por arriba coloca la otra mano en forma de puño, aprisionando los dedos de la otra mano con el puño

Ya que tienes colocado el puño en el lugar adecuado retira los dos dedos que sirvieron de referencia y abraza con esa mano al puño

Realiza compresiones hacia adentro y hacia arriba las veces necesarias hasta que arroje el cuerpo extraño o quede inconsciente. De hecho tienes de 30 a 40 segundos antes de que pierda la consciencia.

¿Qué hago si estoy solo?

La maniobra de Heimlich también es efectiva si nos la hacemos a nosotros mismos, solo que la técnica cambia y, por supuesto, la cosa se complica.

Si quieres salvar tu propia vida, el respaldo de una silla. Simplemente apoya el abdomen en dicha superficie y empuja y presiona repetidas veces hasta que el objeto deje de obstruir las vías respiratorias.

CAIDAS

Las lesiones más comunes son las contusiones, las lesiones articulares (esguinces, luxaciones) o incluso, la fractura de algún hueso.

Cuando hay inflamación o hinchazón en la zona afectada significa que hay un traumatismo local interno, que suele acompañarse de dolor más o menos intenso.

Como regla general tras una caída, si la persona tiene dolor en una zona concreta, y ves alguna deformidad evidente, no la fuerces a moverse ni a ponerse de pie (si no puede hacerlo por sí misma).

Mantén en reposo la zona afectada, sin moverla, aplica frío localmente (hielo envuelto en una compresa) para calmar el dolor, y dependiendo de la intensidad, considera la necesidad de pedir ayuda al 911, para que sean ellos quienes valoren la gravedad de la lesión.

Si tras un golpe en la cabeza la persona sangra por el oído, tiene vómitos o pierde el conocimiento, pide ayuda cuanto antes al 911

GOLPES

El tratamiento depende del tipo de contusión. La contusión leve, en principio, no necesita tratamiento. En caso de que la piel esté muy enrojecida se puede aplicar frío para que se calme con más rapidez. La de tercer grado, en cambio, requerirá atención médica, ya que puede haber lesiones internas más allá de los moretones. Las contusiones de primer y segundo grado se pueden tratar en casa de la siguiente forma:

Aplicación de frío: En primer lugar, se debe aplicar frío sobre el golpe para reducir la inflamación y evitar que la sangre interna se extienda más. Es importante que no se aplique hielo directamente sobre la piel, sino que se ponga un trapo o algo intermedio entre la piel y el hielo.

Aplicación de calor: Una vez que han pasado 24 horas desde el golpe, se debe aplicar calor, porque ayuda a que el hematoma se absorba.

Toma de analgésicos orales: Cuando duele, se pueden tomar analgésicos orales, como ibuprofeno o paracetamol.

Uso de medicamentos tópicos: Hay diferentes tipos de productos de aplicación tópica, los que sirven para absorber más rápido el hematoma y los que ayudan a calmar el dolor y a bajar la inflamación.

Por último, es importante recalcar que las contusiones en la cabeza son muy delicadas, así que no hace falta que sean de tercer grado para acudir al médico.

QUEMADURAS

Usa agua fría, no hielo. El frío extremo del hielo puede lesionar aún más el tejido.

Si es posible, especialmente si la quemadura es causada por productos químicos, mantén la piel quemada bajo agua corriente y fría durante 10 a 15 minutos hasta que no duela tanto.

Cuidado de las quemaduras

Después de que la quemadura se enfríe, checa que sea una quemadura leve. Si es más profunda, más grande, o está en una mano, el pie, la cara, la ingle, los glúteos, la cadera, la rodilla, el tobillo, el hombro, el codo o la muñeca, busca atención médica.

Si se trata de una quemadura leve:

Limpia suavemente con agua y jabón.

NO rompas las ampollas. Una ampolla abierta puede infectarse.

Puedes poner una capa delgada de ungüento, como aloe vera o vaselina, sobre la quemadura. El ungüento no tiene que contener antibióticos. Algunos ungüentos antibióticos pueden causar una reacción alérgica. NO uses crema, loción, aceite, cortisona, mantequilla ni clara de huevo.

Si es necesario, protege la quemadura del roce y presión con una gasa estéril antiadherente ligeramente pegada o envuelta sobre ella.

Para el dolor, toma un analgésico como paracetamol, ibuprofeno, naproxeno o ácido acetilsalicílico

Qué esperar

Las quemaduras leves pueden tardar hasta tres semanas en sanar.

Una quemadura puede picar a medida que sana. NO te rasques

Cuanto más profunda es la quemadura, mayor es la probabilidad de que forme cicatriz. Si la quemadura parece estar desarrollando una cicatriz, llama a tu médico.

INTOXICACIONES

Una intoxicación es causada por la exposición a una sustancia dañina y puede pasar por ingerirla, haber sido inyectada, inhalarla o cualquier exposición. La mayoría de las intoxicaciones ocurren por accidente.

Los primeros auxilios inmediatos son muy importantes en una emergencia por intoxicación.

Algunos de los síntomas pueden ser:

Dolor abdominal

Labios morados

Dolor torácico

Confusión

Tos

Diarrea

Dificultad para respirar o falta de aliento

Vértigo

Visión doble

Fiebre

Náuseas y vómitos

Pérdida del conocimiento

Debilidad

¿Qué hacer?

Lo primero que se debe hacer es buscar ayuda médica de inmediato.

Para intoxicación por ingestión y algunas inhalaciones:

Examina y vigila las vías respiratorias, la respiración y el pulso de la persona. Inicia respiración artificial y RCP, de ser necesario.

No provoques el vómito en la persona, a menos que así lo diga un profesional de la salud.

Si la persona vomita, despeja las vías respiratorias.

Mantén a la persona cómoda. Gírala sobre su lado izquierdo y haz que permanezca así mientras esperas la ayuda médica.

Si el tóxico ha salpicado la ropa de la persona, quítasela y lava la piel con agua.