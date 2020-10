Quisimos dejar en claro que el respeto del federalismo y la distribución del presupuesto no es una demanda exclusiva de los gobernadores como ha sostenido una y otra vez el presidente de la república, por eso convocamos a todos los sectores de los estados, aseguraron los gobernadores de Chihuahua, Javier Corral, y de Jalisco, Enrique Alfaro, quienes también integran la Alianza Federalista.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar en Así el Weso, Alfaro señaló que con ello le están mandando un mensaje al presidente para decirle que quieren resolver este problema con la vía del diálogo, pero que tampoco van a bajar la cabeza ya que de él solo han recibido descalificaciones y ofensas. "No significa que tengamos que quedarnos callados como están haciendo muchos gobernadores que no dicen ni pío sobre el tema cuando sus estados también están siendo golpeados por esas decisiones. No vamos a guardar silencio ante un intento vergonzoso preocupante de lastimar el pacto federal y poner en riesgo la unidad de la república, eso es lo que se está haciendo con este proyecto de presupuesto".

Por su parte, el gobernador Javier Corral destacó que aunque esta exigencia se está empatando con tiempos electorales, su exigencia empezó con el inicio de esta administración cuando vieron que generaba una dinámica de reconcentración de poder que, dijo, cree que va a terminar impactando en la opinión publica.

"No sé si Morena es el nuevo PRI pero se parece mucho al PRI de los 70's particularmente el ejercicio que se está haciendo de la Presidencia de la República está mucho más parecido a esa época del presidencialismo absorbente, esa dinámica de quererlo manejar todo y que manejar discrecionalmente los recursos de la federación, como se hacía en los años 70 donde el presidente-dios concede, autoriza. Estamos regresando a un modelo de gobierno unipersonal y ese es el modelo del nacionalismo revolucionario de los 70s", señaló.

En tanto, el gobernador Enrique Alfaro dijo que ante el discurso popular del presidente, él le dice al mandatario "que no puede tratar así a los estados con un discurso de descalificación a quienes planteamos una diferencia con su manera de ver las cosas cuando lo que queremos es la oportunidad de sentarnos y explicarle. Lo que hay que entender que más allá de las elecciones, de la coyuntura de las encuestas, es el país el que está en juego y no pienso quedarme del lado equivocado de la historia".