TEST: ¿Qué tan bueno eres para seducir?

Tere Díaz, psicoterapeuta, especialista en desarrollo personal y terapia de pareja. Su más reciente libro ¿Cómo identificar a un patán?

Evaluación:

Si respondiste “V” a:

1 a 4 preguntas: existen ciertos problemas en ti al momento de acercarte a una persona que te atrae. Quizá ciertas dinámicas que has aprendido y arrastrado durante largo tiempo, quizá cierta inseguridad. No te preocupes: la seducción es algo que se practica y se llega a dominar. Trabajar en tu seguridad personal, amarte y respetarte primero a ti misma(o) y tener claro qué tipo de persona te agrada y qué esperas con aquella que ya te atrae es fundamental para manejar tu nerviosismo y sentirte cómodo contigo mismo.

5 a 8 preguntas: tus habilidades sociales a la hora de la seducción no son malas. Quizá aún existen cierta ansiedad o desconocimiento en el momento de acercarte a una persona que te agrada, pero en general te sientes satisfecho con quién eres, y sabes que el proceso de seducción puede fallar no tanto porque no seas “suficientemente bueno” o “un buen partido”, sino porque quizá sólo llegaste en el momento inadecuado.

9 en adelante: eres un seductor o seductora. Te sientes a gusto contigo por que el acercarte a otra persona es, para ti, un acto de compartirte. No temes particularmente al rechazo o al ridículo ni vives pensando en agradar a los demás. Sabes que las personas vienen en miles de presentaciones y eso te agrada: conocer a más personas no sólo te abre la puerta a una relación amorosa o sexual, sino que te lleva a aprender cosas nuevas y a mejorarte como persona. Sabes también que las personas son fines y no herramientas para tu satisfacción personal, por lo que, en tu ritual de seducción, les otorgas el lugar que les corresponde, te interesas por ellas y eres, simplemente, quien eres.