AMLO acaba de sumarse hoy al proceso electoral 2021: Tito Garza Onofre

La consulta es redundante, es inútil, cuesta recursos humanos y económicos y el gran 'elefante blanco' que está en medio de la sala es que el presidente López Obrador hoy acaba de sumarse al proceso electoral del próximo año, porque durante los próximos 6 meses vamos a estar hablando de esta consulta popular que no tiene ni pies ni cabeza y que la SCJN hoy decidió algo más político que jurídico, aseguró Tito Garza Onofre, investigador del Centro de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, aseguró que se trata de una estrategia política que deja muy mal parada a la Constitución y a los ministros de la Corte, donde los que votaron a favor se empeñaron en legitimar una decisión de un presidente popular, poderoso, pero que sienta un mal precedente en el futuro.

Destacó la peculiar inacción de la FGR contra los expresidentes y afirmó que para la posteridad queda claro que antes de hacer las cosas conforme a derecho quizá sea más importante que el presidente en turno se encarguen de tratar de que los ministros les compren esos argumentos de democracia participativa, "no significa que le tengamos miedo a la participación, qué bueno que se use la consulta popular! pero para cosas relevantes no para una absurdidad y una cosa verdaderamente redundante".

Garza Onofre señaló que si esto se va a poner a consulta el día de mañana todo se va a poner a consulta sin ninguna tipo de rigor entonces, dijo, yo creo ganarán pero no convencerán, "esto les va a salir el tiro por la culata tarde o temprano, creo que en el mediano y largo plazo esta decisión va a costar caro y todos aquellos de la administración pública que la apoyaron", finalizó.