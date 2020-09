Vacuna contra la influenza no produce la enfermedad, es un mito: Dra. Veras

La vacuna contra la influenza no produce la enfermedad, es un mito, hay que vacunarse a partir del 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre, así lo informó la directora y coordinadora general del Programa Nacional de Vacunación, Miriam Esther Veras

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, la también directora del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia de la Secretaría de Salud, dijo que para esta temporada se adquirió una mayor cantidad de vacunas pues debido a la pandemia se espera una mayor demanda de la población.

La doctora Veras hizo un llamado en particular a la población vulnerable como son niños de seis meses a menores de 5 años, personas adultas mayores de 60, mujeres embarazadas y quienes padecen alguna comorbilidad a quienes pidió asistir a vacunarse lo más cercano al 1° de octubre y hasta el 31 de diciembre a los puestos de vacunación que se prevé tener en cada unidad de salud.

Detalló que la composición de la vacuna contra influenza tiene ligeros cambios cada temporada invernal, por lo que es necesario vacunarse en cada ocasión y enfatizó que debe quedar claro que la vacuna no produce la enfermedad, por lo cual la decisión de no vacunarse pone en riesgo la salud y en particular quita a los niños la oportunidad de estar protegidos.

El objetivo de la vacuna dijo, es que las personas que se enfermen no sea de gravedad y mueran, por lo que recomendó a la población en general continuar con las medidas aprendidas contra covid-19 que ayudan a evitar la influenza.

La directora del CENSIA señaló también que esta vacuna contra influenza no protege contra la covid-19.

