El amor propio es la base de toda relación sana

Gabriel Rolón. Psicólogo, psicoanalista, escritor. Egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Historias de diván (Planeta, 2007), su primer libro de psicoanálisis, fue un éxito de ventas inusual en Argentina. Ha vendido más de 300 mil ejemplares. La serie de televisión Historias de diván basada en sus libros, y de la cual fue uno de los adaptadores y guionistas, además de ser distinguida por la Red Iberoamericana de Ecobioética de la UNESCO por su interés cultural y ético-social, es parte de los debates en distintos foros académicos.

Sobre el amor propio

• De todas las FORMAS POSIBLES DEL AMOR, el amor propio es lo más importante

• Porque es la única que nos capacita para después tener algo para dar

• Por lo general, tenemos la idea de pensar que está mal vista una actitud de cuidado hacia uno mismo, nos tachan de egoístas

• Freud decía que una cierta gota egoísmo es necesaria para transitar la vida, y es así, porque esa gota de egoísmo, ese momento en el que la mirada se vuelca hacia nosotros para cuidarnos, para valorarnos, para protegernos, es lo que después llamamos DIGNIDAD, es lo que hace que después tengamos algo para darle a los demás

• NADIE puede dar lo que no tiene para amar, para contener, para brindar al otro algo.

• Si dentro de nosotros sólo hay incertidumbre, inseguridad, sólo hay miedo, sólo hay desvalorización.

¿Cómo se construye?

• El amor propio se construye en los primeros años de vida, a partir de la relación que se ha tenido con el entorno familiar.

• Tiene que ver mucho con el reconocimiento de los padres

• Si no hay reconocimiento del padre, entonces la autoestima es baja

• PERO, si hay un reconocimiento excesivo, esta persona crece pensando que puede más de lo que puede, no se ha encontrado nunca con la frustración, por lo tanto, no tiene tolerancia a la frustración

¿Qué tiene una persona que se valora a sí misma?

• El amor propio es la forma FUNDAMENTAL de la sanidad, porque una persona que se valora así misma, es una persona que elige bien el destino que va a seguir, porque no elije teniendo en cuenta lo que se espera de él, porque no elije tomando en cuenta lo que los demás quieren para él, porque elige teniendo en cuenta lo que quiere ser y eso ES LO MÁS IMPORTANTE QUE UN SER HUMANO PUEDE TENER. La capacidad de jugarse por su deseo, de vivir el destino que quiere vivir.

El amor propio y el amor de pareja

• Muchas veces entendemos tan bien equivocadamente que el amor es un signo se sumisión, esa idea de “yo soy el esclavo del otro”, algo hermoso para hacer poesía, para contar historias de amor, pero algo muy difícil para ser vívido.

¿Quién puede vivir sanamente siendo un esclavo del otro?

• Esto es un juego, en el juego del amor podemos jugar a que por un rato eres mi dueño, a que por un rato soy tu dueña, pero es nada más que un juego. Cuando esto se piensa de verdad, cuando de verdad soy tu esclavo, mi amor por ti es enfermo.La importancia del amor propio en una relación

• En una relación de pareja, el que tiene amor propio no depende del otro.

• El que tiene amor propio respeta el amor propio de su pareja.

• Si no respetamos al otro, si pedimos cosas que no van con esa persona, si lo obligamos a dar lo que a nosotros nos llena, vamos a enfermar la relación, vamos a transformar a esa persona en alguien que no tiene algo para dar

• El amor propio es la primera, la mejor, y la más fuerte manera de desear ser una persona digna para después tener algo para dar.

• Sólo quien tiene dignidad y amor propio puede abrir la sensación de un hogar, de un cobijo, para recibir a otra persona que a través de su amor propio puede darme el cobijo que yo necesito para transitar la vida

• No renunciemos al amor propio por el amor al otro, deben ser espacios que convivan. AMARNOS PARA PODER AMAR