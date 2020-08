Pasará mucho tiempo para que pueda verse un talento como Messi: John Carlin

Hasta ahora no se ve un sustituto de Lionel Messi en el futbol y creo que pasará mucho tiempo para ver un talento como el suyo, es un tipo que puede hacer todo y no hay nadie en el mundo que pase la pelota mejor que él; dentro del campo de futbol tiene un cerebro absolutamente privilegiado, afirmó el escritor y periodista John Carlin en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, Carlin dijo que Messi es un genio que nació para jugar futbol, que como jugador se encuentra en un proceso inevitable de declive y dijo creer que el futuro de Messi reside en jugar como centrocampista organizador, "Messi es tan brillante que sí él quiere y se mantiene en la mejor condición física posible puede ser el mejor centrocampista organizador de la historia y operar aun altísimo nivel", externó.

Carlin adelantó que no le interesaría escribir la biografía del astro argentino, de quien tras entrevistarlo en varias ocasiones, le quedó la impresión de que es un genio glorioso dentro del campo del futbol pero afuera no está a esa misma altura como persona, "pero esa es una opinión basada en no muchos conocimientos".

Tras compartir que Messi le ha aportado mucha felicidad a su vida, finalizó diciendo que "si uno es aficionado del futbol y no es del Real Madrid te hace feliz ver jugar a Messi, cómo sea él en privado es absoloutamente irrelevante, para mí es alguien que cuando está fuera del campo no existe pero cuando cruza esa línea blanca y cruza el césped ha sido algo glorioso".