Hay buenas intenciones, pero no hemos visto plan de vacunación: Dr. Tello

El doctor Javier Tello, médico cirujano y analista de política públicas de salud, advirtió que estamos bajo una mala planeación contra la pandemia que además de tomarnos desprevenidos no s halló con un sistema de salud bastante golpeado.

Detalló que para la segunda semana de marzo no había suficientes ventiladores, y a la fecha no se ha hecho un número suficiente de pruebas, tal como lo han reiterado las autoridades internacionales.

En "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el especialista señaló también que “los números no pintan bien, la curva que vemos es bastante artificial 86 mil muertes en noviembre, covid 19 es ya tercera causa de mortalidad en México”, señala que las cifras podrían llegar a 250 mil muertos a final de año con números reales, pues reconoce que hay un subconteo en los registros.

El objetivo técnico no lo entiendo, asegura el doctor quien señala que la gente está muriendo, no hay una política de contención completa y el mismo se pregunta ¿Qué hemos hecho con las camas si hay más de 62 mil muertos?

Javier Tello asegura que no podemos regresar a un confinamiento total por la economía, sin embargo la gente ya está cansada, pero deben entender que en el aerosol que nos rodea está el virus, por lo que señala que el uso del cubre bocas debió ser por mandato pues está más que comprobada su utilidad para evitar el contagio.

El hecho de que México esté firmando convenios para participar en la fase tres de diversas vacunas, no es seguridad de contar con una vacuna, pues hasta que no estén los resultados, no se puede poner en circulación la vacuna.

La de Astra Zeneca señala que si no funciona en la fase 3 se va a perder toda la vacuna, además de que esta fase no terminará hasta antes de noviembre y de lograrse no sería suficiente, pues solo asegura el 60% de población susceptible a vacunarse en tanto que en México se requieren 120 millones de vacunas.

El verano de 2021 sería el momento para tener un programa de vacunación; no obstante señala que a la fecha “no hemos visto el plan de vacunación a qué población será aplicada, la logística, el traslado, la capacitación para la aplicación, el presupuesto asignado, por lo que asegura que las intenciones son 2buenas pero quedan en eso si solo tenemos tratados.