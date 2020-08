Se equivocan al manejarnos como héroes, somos personas: Dra. Crabtree

Por supuesto que es muy 'padre' que te digan héroe, que te aplaudan, pero la realidad es que no somos nada de eso, somos personas que tenemos un trabajo, que queremos hacerlo bien pero este trabajo ha implicado para todos nosotros decisiones de nuestra vida, señaló la infectóloga Brenda Crabtree en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, externó que a 5 meses de iniciada la emergencia por la pandemia de COVID-19, y de trabajar en hospitales con mucho menos personal con el ánimo de estar al pie del cañón, se ha vuelto cansado "porque ves que esto no tiene fin", y que el problema sigue existiendo ante la apertura de actividades. "Entendemos perfecto que la gente tiene hartazgo pero el personal de salud también, sabemos que la gente tiene necesidad de reunirse con los suyos pero así también el personal de salud", externó. Mis residentes llevan meses sin ver a sus padres y hay mujeres que han tenido que dejar de ver a sus hijos por atender pacientes con COVID-19 o han tenido qué renunciar, agregó.

En ese sentido, también señaló que es importante ver la perspectiva de género, pues ya existen estudios que la baja en la productividad científica de las mujeres ha sido mayor en comparación con sus pares hombres.

Tras aclarar que aunque ella no está en la línea de frente, pero varios de sus residentes (quienes ganan 3000 mil pesos al mes) sí lo están, la doctora Crabtree destacó que el problema de la pandemia no se reduce a un asunto de equipos, ventiladores y equipo de protección, sino que es una cuestión donde no hay personal especializado que alcance en México y pueda estar lo suficientemente disponible para atender todo y tener jornadas laborales menos cansadas.