Se armó la revolución ¿verdad?: Chef Enrique Olvera

“No sabes quien soy” fue la columna escrita por el chef Enrique Olvera, dueño del restaurante Pujol y publicada en “Reforma”, que tal como indica “armó la revolución" al señalar "El cliente al igual que el pueblo, no siempre tiene la razón; es responsabilidad de los líderes salvaguardar los intereses de todos".

Las críticas sobre la defensa de los platillos y el respeto a los otros generó gran controversia; e chef señala que la intención de su columna, una autocrítica de cómo se hacía la comida y cómo se hace ahora, la manera de pensar sobre las peticiones y el respeto y la libertad de hacer lo que queramos, con respeto a los demás, lo que llevó a la controversia de en dónde está la línea divisoria entre una y otra cosa.

"Hay que respetar a los otros, antes de tus propios gustos más allá si es mal o buen gusto”, de ahí que también surgiera el uso del tapabocas, “que te lo pongas por respeto a los demás, no por ti mismo” afirma el Chef Olvera.

Señaló que pedir limón en un lugar de sushi no va; si te gusta el pescado con limón hay mil lugares para hacerlo; es como ponerle a los tacos queso chedar, los mexicanos no estaríamos de acuerdo.

La validez de su columna, señala el chef, activó el debate, pues dice que hay restaurantes que se esfuerzan mucho por hacer un plato y que si al cliente no le agrada y pide que se cambie, la corresponsabilidad entre el cliente y el lugar, como dueño asegurarme que no se le falte el respeto a los meseros de ahí la postura de que el cliente no siempre tiene la razón.