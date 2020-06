No podemos casarnos con una fecha para el regreso: José Merino

No nos podemos casar con una fecha para el regreso, hay que entender las reglas del semáforo y atenderlas, pues en tanto no se cambie a naranja el semáforo no se abrirán más actividades; así lo advirtió el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Merino.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Merino dijo que es muy importante reiterar que sino respetamos las medidas corremos el riesgo de que haya un rebrote, no cambie el semáforo a naranja y no se puedan abrir otras actividades.

Detalló que desde el 15 de junio estamos en una constante del 68% de ocupación hospitalaria; hasta el día de hoy es factible que haya una caída pero “no nos podemos casar con una fecha, hay que entender las reglas del semáforo y atenderlas”.

“No queremos mandar la señal de que esto se acabó y todos a la calle, pero si nos seguimos por tanto bien vamos a lograr movernos hacia el color naranja”, así lo reconoció el doctor Merino y afirmó que

Dijo que se tiene una buena coordinación con el Estado de México para el regreso a las actividades; sin embargo reiteró que por el momento la caída de contagios ha sido más lenta de lo esperado, lo que es una alarma a ser muy cautos.

Y reconoció que pese al semáforo en rojo, la movilidad se ha incrementado en la última semana, de acuerdo a los reportes viales y señal de dispositivos móviles.

Finalmente nos invitó estar pendientes del semáforo a través de las páginas oficiales. https://semaforo.covid19.cdmx.gob.mx/