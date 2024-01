La doctora Lucy Romero, terapeuta familiar y de pareja (TW: @Lucysomosdiosas // lucyromero.com.mx) estuvo en cabina con Martha Debayle y nos contó todo sobre por qué si los hombres tardan más tiempo en superar una relación, empiezan una nueva más rápido, pero por ego, revancha,etc.

En teoría el luto de una relación significativa dura de 6 meses a un año y pasa por al menos 6 etapas clave de autoexploración que nos permiten dejar atrás los sentimientos y poder embarcarnos en una nueva relación. Sin embargo, ya sea por inestabilidad, dolor o cualquier otra razón, pareciera que los hombres no pasan por esto o bien deciden pasarlo “acompañados” (¿qué mujer no ha visto a su ex con otra después de una semana?)

Un estudio de la Forest University en EEUU nos dice que los dolores de amor afectan más a la salud mental de los chicos que a la de las chicas. La actitud masculina, es más proclive a caer en la adicción al alcohol o las drogas y la búsqueda de sexo casual como forma de anestesia.

Su primera reacción es aceptar la separación sin mucho esfuerzo, en general no se dejan llevar por sus emociones y harán lo que tengan que hacer por conservar intactos: estatus social, estabilidad económica, comodidad, facilidad sexual, etc.

Es por esta adrenalina que comúnmente ellos no muestran tanto shock inicial, e incluso parecen superar a la pareja rápidamente.

¿Por qué suelen tener pareja apenas terminan? Aunque suene difícil de creer la mayoría de las veces no es alguien que ya existía, sino que efectivamente es recién llegada y quizá no esté por mucho tiempo.

Ego:

Cuando la mujer es quien termina la relación, ellos sienten herido su ego masculino, es entonces que se enciende la alerta de “recuperar la virilidad”, misma que reafirmarán al sentirse deseados por un cortejo femenino, dando paso a un periodo de casanova donde noche a noche se trata de conquistas.

¡Yo primero! ¿Han escuchado que un hombre nunca deja de celar a sus ex?, tiene algo de realidad, aunque él haya decidido terminar la relación, una parte dentro de si no está preparado para ver a la chica que amo con NADIE, pero sabe que ya no está en su terreno, así que buscará adelantarse por todos los medios para distraer su atención de esta posibilidad y no sentir su orgullo herido cuando, irremediablemente, suceda.

Hunter:

Después del rompimiento, los hombres experimentan la adrenalina ante un inicial y excitante surgimiento de futuros prospectos. Mientras que las mujeres debemos airar nuestras emociones, con el fin de “reiniciar” ellos encienden, de forma casi inmediata, el chip de cacería.

Miedo a la soledad:

Ellos se sienten inestables y perdidos de forma inmediata, por lo que buscan sustituir a la pareja con la primera persona que se les cruce en el camino, sin importar cuestiones físicas, de afinidad o intereses en común. Para los hombres, el estar con una mujer que les atrae físicamente no significa necesariamente que haya amor de por medio.

Presión social:

Un hombre solo en un restaurante, el cine o cualquier sitio es mal visto, esto le obliga a demostrar que pueden cambiar a la ex de inmediato. Comienzan a saltar de relación a relación sin haber pasado por el proceso de duelo completo, porque: “Si una cosa terminó no hay tiempo que perder y es momento de salir con alguien más”, pero eso no significa que hayan olvidado a su ex pareja.

Llenar un vacío:

Cuando un hombre termina una relación no querrá enfrentarse ante lo que realmente le está pasando, lo que desea y lo que siente. Sabrá que perder a su pareja duele, y mucho. Eso le generará un vacío que no podrá soportar y querrá llenarlo con algo inmediato y placentero. Esta es su forma de autodefensa porque a un hombre se le enseña que puede tener mujeres cuando él quiere, no cuando es necesario.

Deseo Sexual:

Su índice elevado de testosterona y su fuerte deseo sexual hacen que busquen relaciones sexuales en un movimiento instintivo. Es por esto que a los hombres se les facilita tener una relación sexual sin involucrar emociones.

¿Qué hacer si tu ex te remplaza al poco tiempo por otra?

Red:

Primero, recurre a tu red de apoyo, recuerda, las mujeres tras un rompimiento tenemos esta red nutrida 24×24 que se compone de amigos, familia, primas, tías, mamá, el psicólogo e incluso conocidos y hasta nuestro perro.

El desahogo es bueno, ayuda a airear los sentimientos y con ello construir un camino de cierre real que te permitirá (tarde o temprano) dejar atrás verdaderamente la mala experiencia y comenzar de nuevo con total frescura y fortaleza.

Date espacio:

De nada sirve “mantener el contacto” si este sólo te daña, así que si es necesario (y posible) sácalo de tus redes sociales, frecuenta lugares nuevos (también sirve para construir nuevas historias) y permítete una distancia que realmente te ayude a reconocerte en tu nueva soltería.

Respira 3 veces:

Recuerda que casi nunca se trata de sustituirte sino de su incapacidad para afrontar la soledad y la inestabilidad que tu adiós trajo a su vida.

Una investigación de entre las universidades de Binghamton y la University College London con datos de casi 6,000 personas de 6 países, las mujeres reciben un mayor impacto emocional y físico tras la separación, sin embargo, tienden a recuperarse antes que los hombres, ellos siguen adelante pero quizás nunca logran sobreponerse a la ruptura.