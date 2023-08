Libro de texto gratuitos seguirán en bodegas de Jalisco

Jalisco no es ajeno a la polémica nacional generada en torno a la concepción, edición y reparto de los libros de texto gratuito, ya que a Padres de Familia y Especialistas en Educación no les pareció apropiado el contenido y no tanto por los errores ortográficos o los datos imprecisos en fechas, mire usted que afirmar que Benito Juárez nació un 18 de Marzo es un yerro espantoso para una Secretaría de Educación Federal, sino por lo que consideraron intentos por inculcar corrientes ideológicas a los pequeños mexicanos de nivel básico.

Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador Jalisciense fue enfático,

…“los estudiantes de Jalisco no serán sometidos a ningún dogma ni adoctrinamiento”… aseguró.

En la entidad se acatará la resolución del juez y no se distribuirán por el momento los libros de texto gratuito, por lo que tampoco se permitirá que a los menores se les dogmatice o imponga una doctrina, abundó el mandatario estatal.

De igual manera explicó que la polémica y amparo ganado por la Unión Nacional de Padres de Familia es por el proceso y no por el contenido como se ha querido hacer creer, insistió en que no se van a distribuir hasta que se tenga una resolución definitiva de los tribunales y se acatará cualquiera que sea, mientras tanto se iniciará con la plataforma RECREA la cual está diseñada para operar hasta el 2040 y puede operar con o sin libros.

Alfaro Ramírez cerró recordando que la suspensión otorgada a la Unión Nacional de Padres de Familia y que impide distribuir los libros de texto gratuito es por cuestiones de procedimientos y no por los contenidos.

Cabe hacer mención que con esta negativa temporal al reparto y entrega de los libros, Jalisco se une a otros Estados del País que decidieron mantener en bodegas dichos títulos, hasta el momento entidades como Chihuahua y Guanajuato.