Protestan afuera de Casa Jalisco por justicia para Giovanni

Por: Giselle Soriano

Antes de iniciar la quinta manifestación para exigir justicia por Giovanni rumbo a casa Jalisco desde el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, dos jóvenes dieron recomendaciones a los asistentes para evitar caer en provocaciones así como también mantenerse seguros dentro de la misma, mientras iniciaba estudiantes de la Universidad de Guadalajara que asistieron a la quinta manifestación , comentaron que aún hay al menos dos personas desaparecidas que asistieron a la manifestación del viernes 5 de junio: "El viernes fue un 2 de octubre lo vuelvo a decir, estaban en la casa de todos nosotros, si yo llegué a mi casa fue porque me dieron 10 segundos para correr, todavía hay desaparecidas por lo menos 2 personas". Señalaron que no confían en lo que dice el gobernador de Jalisco, LA FEU ni UdeG.

#AHORA El contingente llega a Federalismo y Ávila Camacho, van rumbo a #CasaJalisco, para exigir justicia por los abusos policíacos recientes en Jalisco pic.twitter.com/Ahv82O0Sj6 — W Radio Gdl (@WRadio_Gdl) June 9, 2020

Al llegar a Casa Jalisco, manifestantes de manera pacífica dieron un pronunciamiento en donde recapitularon un recuento de los hechos desde la primera manifestación del día jueves y denunciaron las desapariciones de algunos jóvenes así como las detenciones de manera arbitraria: "Las medidas que estaba tomando no eran las adecuadas y que se podía llegar, la ausencia de criterios, detenciones arbitrarias, extorsión, uso excesivo de la fuerza, pero aun así las medidas continuaron". Algunos asistentes a la marcha dieron testimonio de los abusos por parte de las autoridades que recibieron y señalaron las represalias que ha realizado el gobierno contra ellos. Al final manifestantes calificaron la marcha como pacífica y mencionaron que lograron el objetivo de que no fuera violenta además de que señalaron saldo blanco entre manifestantes : “Nuestra intención era demostrar que así cómo podemos dar de qué hablar por medio de grafittis, también podemos dar de qué hablar por medio de lo que tanto exige la sociedad, este que pedimos por favor que sean escuchados nuestros derechos humanos , este durante nos acompañaron en la marcha , se dieron cuenta no, de que el objetivo por parte de los manifestantes se logró, todo marchó bien y hay un saldo blanco hasta el momento ni ninguna represión por parte de alguna autoridad". Además comentaron que están dispuestos a dialogar con alguna autoridad para que les rinda cuentas sobre los hechos que se han suscitado en los últimos días.