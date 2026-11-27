El ministro de la SCJN, Arístides Guerrero descarta debate sobre la presidencia de la SCJN; reunión con legisladores fue para definir el trabajo de Secciones

Ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación “no podemos presentar iniciativas de Ley, ni tenemos el más mínimo interés en participar en el proceso legislativo, pero sí poner sobre la mesa las ideas que puedan agilizar el propio Poder Judicial ya que tras haber pasado por una primera elección en el Poder judicial, toda reforma podrá ser perfectible, afirmó el ministro de la SCJN, Arístides Rodrigo Guerrero tras la reunión con legisladores en donde presentaron la propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial que busca blindar su autonomía presupuestaria y optimizar sus órganos superiores.

En entrevista con Gabriela Warkentin para “Así Las Cosas”, el ministro Guerrero dijo que tras la nueva integración de la SCJN “se plantea la armonización de la reforma a la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, es el cómo va a funcionar la Suprema Corte a partir de la última reforma constitucional en torno a la existencia de las nuevas secciones dentro de la Corte”.

Detalló que actualmente la Suprema Corte funciona únicamente en Pleno, antiguamente había dos Salas y Pleno se llevaba una o dos sesiones en Pleno y adicionalmente en Salas se resolvían asuntos por temática: administrativa, civil, penal etc, y con la reforma de 2024 se eliminaron Salas y con la del 2026 se estableció que la SCJN podrá funcionar en Pleno o en Secciones.

Avances en la Suprema Corte y abatimiento del rezago

El ministro aseguró que “hay una falsa narrativa en torno a que ha habido un menor número de asuntos en la Corte”. Y afirmó que “de recibir un rezago de alrededor de 1500 expedientes, estamos en un 95% de abatir ese rezago”, incluso dijo que “en ponencia tenía expedientes que ya estaban listos para una sentencia desde 2020 y se habían quedado congelados en un cajón”.

TE PODRÍA INTERESAR: Poder Judicial está mejor y hay menos corrupción, afirma Sheinbaum

Diferencia entre salas y secciones

Señaló que “anteriormente las Salas funcionaban con absoluta opacidad, sin transparencia, no eran sesiones en las que se desahogara un debate amplio y naturalmente en esas Salas lo que ocurría es que cantaban un número de asuntos determinado y sin debate previo se aprobaban completamente”

Ahora bien, con el modelo de Sesiones se busca delimitar los alcances y cuál va a ser la finalidad de ellas.

Elección judicial y cambios en los comités de selección

Sobre el proceso electoral del Poder Judicial, el ministro dijo que se busca “homologar los comités de selección”. Detalló que actualmente el sistema marca un comité de elección para cada uno de los Poderes cada uno con un procedimiento que postula las respectivas candidaturas, por ello “se puso sobre la mesa homologar el procedimiento en torno a estos tres comités”.

Asimismo, dijo que se busca el parlamento abierto principalmente cuando impactan los hechos a la SCJN. Y aseguró que tras haber pasado por una primera elección el Poder judicial, toda reforma podrá ser perfectible”.

Sobre la presidencia de la Corte, dijo que “el tema no estuvo sobre la mesa”, pero a los cuestionamientos de medios, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, dijo que “corresponde precisamente al propio poder constituyente resolver esa antinomia”, lo que dijo sería ideal que fuera en el próximo periodo de sesiones.

En tanto, dijo “hay que seguir visibilizando lo que ha hecho el ministro presidente y no pensar en la siguiente presidencia”.

Síguenos en Google News y encuentra más información