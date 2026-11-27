Hay películas que llegan justo cuando necesitamos una historia ligera para desconectarnos de la rutina y recuperar la ilusión por el amor. Ese podría ser el caso de Clashing Through the Snow (2026), la comedia romántica navideña que está llamando la atención de los suscriptores de Prime Video y que, de acuerdo con el ranking de FlixPatrol, se ha colocado entre los títulos más vistos de la plataforma. Te contamos de qué trata y por qué podría convertirse en tu próximo plan de película.

¿De qué trata la película que está conquistando Prime Video?

La historia sigue a Ryan Mitchell y Hannah Hendricks, dos editores de libros que trabajan para la misma editorial y mantienen una rivalidad profesional. Sin embargo, sus planes cambian cuando una tormenta de nieve los deja varados y ambos se ven obligados a compartir un automóvil para llegar a Nueva York.

El viaje no será precisamente sencillo pues, entre contratiempos, desvíos inesperados y encuentros con personajes peculiares, los protagonistas tendrán que aprender a convivir mientras persiguen una oportunidad que podría cambiar sus carreras.

Con Christopher Briney y Michelle Randolph como protagonistas, la cinta combina romance, humor y espíritu navideño. Una historia ideal para quienes disfrutan las películas de encuentros inesperados y de esas conexiones que aparecen cuando menos lo imaginamos.

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El detalle detrás de cámaras que hace diferente a esta comedia navideña

Uno de los aspectos más llamativos de Clashing Through the Snow es su elenco, que reúne a figuras como Julia Fox, Paris Hilton y Lukas Gage, además de Andrew Schulz y P. J. Byrne.

La película está dirigida por Carlson Young y apuesta por una fórmula clásica de las comedias románticas: dos personas que parecen no soportarse, un viaje lleno de imprevistos y una temporada del año que invita a mirar las relaciones desde otra perspectiva.

Además, su historia mezcla la competencia laboral con el romance, un ingrediente que le da un giro interesante a las tradicionales películas navideñas.

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¿Dónde ver Clashing Through the Snow en México?

Clashing Through the Snow se estrenó en Prime Video el 23 de noviembre de 2026 y tiene una duración aproximada de una hora con 49 minutos. Su popularidad también ha llamado la atención en los rankings de FlixPatrol, donde alcanzó el primer puesto de las películas más vistas de Prime Video a nivel global.

Así que, si buscas una película para acompañar una tarde de diciembre, preparar palomitas y disfrutar de una historia romántica sin demasiadas complicaciones, esta producción puede ser una buena opción para agregar a tu lista.