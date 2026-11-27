Esta semana en “De estreno”, Gaby Cam y Javier Ibarreche nos llevan por un recorrido que combina grandes estrellas de Hollywood, historias que van más allá de la pantalla, estrenos esperados y datos curiosos que demuestran que el cine siempre tiene algo más que contar. Con su complicidad, humor, conocimiento y pasión por el séptimo arte, los conductores preparan una edición que va desde el regreso de personajes inolvidables hasta las historias reales que han inspirado documentales y que vale la pena conocer. Entre entrevistas, recomendaciones y análisis, esta nueva entrega promete descubrir qué hay detrás de algunas de las producciones que están dando de qué hablar, sin dejar de lado esos detalles que hacen de De Estreno un espacio para disfrutar y entender mejor el cine y la televisión.

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Brad Pitt regresa con Cliff Booth y el universo de Tarantino

Uno de los platos fuertes de la semana será Las nuevas desventuras de Cliff Booth, protagonizada nuevamente por Brad Pitt. La historia nos transporta a Los Ángeles de 1977, ocho años después de los acontecimientos de Érase una vez... en Hollywood, para seguir al personaje en una nueva etapa de su vida, ahora convertido en solucionador de problemas para un estudio cinematográfico.

Gaby y Javier explorarán este proyecto que reúne la escritura de Quentin Tarantino y la dirección de David Fincher, con un elenco que incluye a Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino y Peter Weller. Una combinación que promete humor negro, misterio y una atmósfera noir que hará las delicias de los cinéfilos.

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Ariana Grande, Ben Stiller y Robert De Niro, en una nueva comedia

La nostalgia también se hará presente con La Nueva Focker, donde Ariana Grande se suma a una de las familias más reconocibles de la comedia cinematográfica. Ahora, Greg y Pam tienen que enfrentarse a una nueva dinámica familiar cuando su hijo Henry presenta a Olivia Jones, interpretada por Grande, como su futura esposa.

Gaby Cam y Javier Ibarreche analizarán el humor incómodo que caracteriza a la saga, el regreso de sus personajes y el desempeño de Ariana Grande, quien comparte pantalla con Ben Stiller, Robert De Niro y Owen Wilson. Una película que recupera el espíritu de las primeras entregas, pero que busca darle un giro a las relaciones familiares.

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Historias reales, ciencia ficción y curiosidades que no te puedes perder

La edición también incluirá una entrevista de Gaby Cam en Londres con Colin Farrell sobre The Slightest Touch, un documental que acompaña a Emma Foggarty, quien vive con epidermólisis bullosa, en el sueño de correr un maratón para celebrar sus 40 años. Una historia de amistad, empatía y solidaridad que invita a mirar de otra manera las enfermedades raras y la vida de quienes las enfrentan.

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Además, Michelle Yeoh y Hunter Schafer hablarán sobre Blade Runner 2099, una nueva historia ambientada en un futuro donde los replicantes han cambiado el orden de la sociedad. La conversación abordará los personajes, sus conflictos y las preguntas que esta franquicia sigue planteando sobre la humanidad.

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Del cine que predijo el futuro a las canciones que esconden historias

¿Qué películas y series imaginaron cosas que hoy son realidad? De Volver al futuro y Los Simpson a Contagio y 2001: Odisea del espacio, Gaby y Javier repasarán algunas de las predicciones más sorprendentes de la ficción.

La música también tendrá un lugar especial con dos historias detrás de canciones: la polémica transformación de We Built This City, de Starship, y las similitudes entre los videos Wrapped Around Your Finger, de The Police, y Querida, de Juan Gabriel.

Con entrevistas, recomendaciones y su característico estilo, Gaby Cam y Javier Ibarreche vuelven a demostrar que hablar de cine es también hablar de música, cultura, historia y entretenimiento. Esta semana, De Estreno tiene mucho que contar.