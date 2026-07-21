Renuncié a Morena porque no encontraba congruencia política, las cosas han cambiado y voy por el PT: Montserrat Caballero

En un contexto en el que Morena cuenta con 17 aspirantes a la candidatura por el gobierno de Baja California, la exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero es la única en el registro de aspirantes del Partido del Trabajo tras su renuncia a Morena la que justificó afirmando “Renuncié a Morena porque no encontraba congruencia política, las cosas han cambiado” y en el caso de no ir en coalición dijo que iría sola por el PT.

Aspiración al gobierno de Baja California

En entrevista con Gabriela Warkentin, para “Así Las Cosas”, la exalcaldesa de Tijuana dijo que “es adecuado retirarse, no sé cómo se de la alianza”, refiriendo la tensión entre el exgobernador Jaime Bonilla y la actual gobernadora Marina del Pilar.

Respecto a la detención de Ernesto Ruffo, dijo que como toda red “se rompe por lo más delgado y afirmó que la detención llega en un momento jurídico oportuno y señaló que en dicha red “son personajes de alta gama”. No obstante, dijo que “las cosas se van a esclarecer porque él tiene un grupo que lo apoya y del otro lado es un tema muy público y cualquier error del gobierno en turno se pagarán en un futuro”.

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- Baja California es “una de las puertas más importantes de la nación”.

- El decomiso de 8M de litros de hidrocarburo y los señalamientos a Gerardo Novelo Osuna, exsenador de Morena.

- Los conflictos locales en la frontera… pic.twitter.com/E5i5gt1Esm — Así Las Cosas (@asilascosasw) July 21, 2026

Sobre el decomiso de huachicol en la entidad de un empresario cercano a Jaime Bonilla, señaló que el empresario es militante de Morena y si el huachicol toca a Bonilla, “tendrá que aclarar esos hechos”.

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Panorama político en Baja California

Confirmó que en su caso no cuenta con visa en este momento debido a su proceso migratorio por estar casada con un ciudadano norteamericano, por lo que afirmó “no fue una revocación es una cuestión administrativa y yo no llegaría al puesto si se diera el caso”.

Reconoció que en Baja California la situación es tensa y que los movimientos políticos afectan al país y provocan tensión dejando en una “situación delicada sobre todo a la presidenta cuando tiene que tratar temas tan importantes como el T-MEC”. Por lo que aseguró que “los exgobernantes debemos estar para ayudar”.

Finalmente, a su favor dijo que ha sido la única presidenta municipal que pagó la deuda del municipio durante su gestión.

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