Claudia Sheinbaum destaca que la percepción de inseguridad bajó a 59.8% en la encuesta del INEGI

Pese a los 10 asesinados en Zacatecas, a la muerte del periodista Alejandro Leyva en Oaxaca o al ataque que le arrebató la vida al alcalde de Temoac, en Morelos, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo esta mañana que la gente empieza a notar resultados.

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¿Qué revela la encuesta del Inegi sobre la percepción de inseguridad?

Desde Morelos, Sheinbaum pidió que se presentaran las últimas encuestas del INEGI y aseguró que la percepción inseguridad de los mexicanos descendió a 59.8 por ciento.

En su conferencia de prensa de esta mañana, explicó que el índice de percepción de inseguridad registrado en los últimos tres meses es un 3.4 por ciento menor al 63.2 por ciento que se reportó en el mismo periodo de 2025.

Y también se debe a una caída del 48 por ciento en los homicidios durante los primeros 19 meses del Gobierno de la Presidencia de Claudia Sheinbaum.

El Gobierno de México demuestra con resultados y estrategia que la paz y la tranquilidad son posibles.



La disminución constante en la percepción de inseguridad refleja el compromiso diario por rescatar a nuestras comunidades.



¡La Transformación avanza! pic.twitter.com/yHikZGNWht — Morena (@PartidoMorenaMx) July 24, 2026

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¿Cuáles son los datos presentados por el Gobierno federal?

Esto significa que seis de cada diez habitantes de más de 18 años consideraron inseguro vivir en su ciudad, esto según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con datos del Gobierno Federal los homicidios cayeron un 48 por ciento en los primeros 19 meses de la Presidencia de Sheinbaum, periodo en el que van más de 59 mil 500 detenidos por delitos de alto impacto y casi 500 toneladas de droga han sido confiscadas.

La estadística del Inegi exhibió una persistente brecha de género, con el 65.6 por ciento de las mujeres que reportaron inseguridad frente al 52.6 por ciento de los hombres.

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