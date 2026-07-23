CDMX reduce 64% los delitos de alto impacto desde 2019, destaca Clara Brugada

La estrategia conjunta entre fuerzas federales, estatales y municipales ha marcado un hito en la Ciudad de México al lograr una disminución del 64 por ciento en los delitos alto impacto en la capital en comparación con 2019.

Así lo confirmó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, durante su intervención en la Reunión Interestatal de Coordinación por la Paz y la Seguridad, donde resaltó que la continuidad institucional de los últimos siete años y el trabajo coordinado han sido pilares para pacificar la región y blindar el patrimonio de las familias.

En el encuentro celebrado en el Centro de Investigación, Capacitación y Adiestramiento Tecámac (CICATEC), ubicado en el Estado de México, la mandataria capitalina enfatizó que la alianza metropolitana, fortalecida con sesiones permanentes en el último año y medio, ha logrado contener conductas delictivas complejas como la extorsión. Entre los indicadores más contundentes destaca que junio de 2026 se posicionó como el junio con menor registro de homicidios dolosos desde 2015, aun en un periodo de alta exigencia logística por las actividades operativas del Mundial de la FIFA.

Me encuentro en Tecámac, Edoméx, para participar en la Reunión Interestatal de Coordinación por la Paz y la Seguridad. Tenemos la firme convicción de que los grandes cambios se construyen en el territorio, con la suma de voluntades. Por eso, unimos fuerzas con el @GobiernoMX y… pic.twitter.com/yvsEmm8sJS — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 23, 2026

¿Qué resultados hubo en el combate al robo de vehículos?

El combate al robo de vehículos también muestra un avance significativo, pues el promedio diario de unidades sustraídas se redujo de 18 en 2019 a 14 durante junio de 2026, lo cual equivale a una baja del 40 por ciento en esta modalidad con y sin violencia, acompañada de una importante disminución en los niveles de impunidad.

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¿Quiénes participaron en la reunión de seguridad?

A la cumbre de seguridad asistieron destacadas figuras del Gabinete federal y estatal, entre ellos José Luis Rodríguez, subsecretario de Política Criminal de la SSPC; las gobernadoras Delfina Gómez (Estado de México), Evelyn Salgado Pineda (Guerrero) y Margarita González Saravia (Morelos), junto a delegados de Querétaro, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala.

Por parte de la capital, acudieron César Cravioto, secretario de Gobierno; Pablo Vázquez Camacho, titular de Seguridad Ciudadana, y Bertha Alcalde Luján, fiscal general de Justicia.

La mesa de trabajo contó además con la presencia de Carlos Arceo Castañeda, director general de CAPUFE, y mandos de alto nivel de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, reafirmando el compromiso conjunto para afianzar la paz en el centro del país.

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