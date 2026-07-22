Asesinan al alcalde de Temoac dentro del Palacio Municipal

El presidente municipal de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero, fue asesinado este miércoles tras un ataque armado ocurrido en el interior de la presidencia municipal.

Los primeros informes indican que alrededor de las 12:32 horas, dos hombres armados entraron al Palacio Municipal y se dirigieron directamente a la oficina del alcalde de Temoac, donde abrieron fuego en su contra en varias ocasiones.

Luego de la agresión, los responsables huyeron a bordo de una motocicleta con rumbo a la comunidad de Popotlán, lo que generó una fuerte movilización de policías municipales, estatales y fuerzas federales en la región oriente del estado.

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Paramédicos acudieron al lugar y trasladaron al edil de emergencia a un hospital; sin embargo, durante el trayecto se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas por arma de fuego.

¿Qué acciones realizaron las autoridades tras el homicidio?

La Mesa Coordinadora para la Construcción de la Paz y Seguridad informó que se implementó un operativo conjunto en Temoac y municipios vecinos para tratar de localizar a los atacantes. Hasta el cierre de esta edición no se reportaban personas detenidas.

Lavín Romero, militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ya había sido víctima de un atentado el pasado 31 de enero, cuando hombres armados lo atacaron mientras circulaba por la carretera federal México–Oaxaca, a la altura de Amayuca. Tras ese hecho solicitó licencia temporal para recuperarse de las lesiones sufridas.

#FiscalíaMorelosInforma📄COMUNICADO DE PRENSA



La Fiscalía General del Estado de Morelos agotará todas las líneas de investigación en torno a los hechos delictivos suscitados este miércoles 22 de julio, en donde perdió la vida el presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín… pic.twitter.com/QSmjaSQoh9 — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) July 22, 2026

¿Qué antecedentes rodeaban a la administración municipal?

La administración municipal también había estado en el centro de la atención pública por las denuncias de la activista Sandra Camacho Flores, asesinada el 26 de marzo de 2026. Antes de su homicidio, la activista denunció presuntas irregularidades en el ayuntamiento y la problemática de extorsiones y cobro de piso que afectaba a comerciantes de la región.

El asesinato del edil ocurre a menos de 48 horas de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Morelos, programada para el próximo viernes 24 de julio, fecha en la que encabezará la reunión del Gabinete de Seguridad Nacional y ofrecerá su conferencia matutina desde la entidad.

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