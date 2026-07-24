Alcalde de Temoac era investigado por homicidios de activistas y presuntos nexos con grupos criminales

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, asesinado el pasado miércoles dentro de la presidencia municipal, era objeto de diversas investigaciones

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, asesinado el pasado miércoles dentro de la presidencia municipal, era objeto de diversas investigaciones por su presunta relación con los homicidios de los activistas Samir Flores Soberanes y Sandra Rosa Camacho Flores, además de posibles vínculos con organizaciones delictivas que operan en la región oriente del estado.

Durante la conferencia matutina realizada en las instalaciones de la 24/a Zona Militar, en Cuernavaca, el funcionario federal detalló que el edil, postulado por el Partido Verde Ecologista de México , también figuraba en carpetas de investigación por delincuencia organizada, debido a sus presuntos nexos con los grupos criminales conocidos como “Los Aparicio” y “Los Huazulco”, señalados por actividades como secuestro, extorsión, narcomenudeo y homicidio.

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García Harfuch explicó que entre las líneas de investigación se contempla la detención de Andrea “N”, alias La Patrona, suegra del alcalde y extesorera municipal, quien fue identificada por la Fiscalía como presunta operadora de una de estas organizaciones criminales. Asimismo, indicó que se analizan diversos señalamientos públicos que relacionaban al presidente municipal con hechos de violencia registrados en esa zona de Morelos.

El titular de la SSPC aseguró que las indagatorias continúan en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Morelos, con el propósito de esclarecer el asesinato del edil y llevar ante la justicia a todos los responsables.

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Al ser cuestionado sobre las posibles líneas de investigación, García Harfuch indicó que no se descarta que el homicidio esté relacionado con un ajuste de cuentas entre grupos delictivos, al recordar que los suegros del alcalde eran identificados como líderes de “Los Aparicio” y “Los Huazulco”.

A las investigaciones en curso se suman denuncias previas en contra de Valentín Lavín Romero, entre ellas la relacionada con el asesinato del ciudadano Félix Oviera Ocampo, cuyos familiares señalaron haber recibido amenazas por parte de integrantes de la familia del alcalde. También figura una denuncia presentada el pasado 30 de marzo por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Finalmente, el secretario de Seguridad precisó que hasta el momento no existen detenciones de policías municipales ni de escoltas vinculados con el caso , aunque advirtió que las investigaciones permanecen abiertas y se actuará conforme avancen las diligencias.

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