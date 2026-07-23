Revisión T-MEC: Ebrard y Jamieson Greer concluyen tercera ronda de negociaciones

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo una reunión con el representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo este jueves una reunión con el representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, para concluir la tercera ronda de conversaciones bilaterales en el marco de la revisión del T-MEC. Horas antes, el funcionario estadounidense fue recibido en Palacio Nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El encuentro entre Ebrard y Greer se realizó en la sede de la Secretaría de Economía, donde ambos encabezaron la jornada final de los trabajos técnicos iniciados el pasado martes. A la salida, ninguno de los funcionarios emitió declaraciones, por lo que se espera que el Gobierno mexicano dé a conocer en las próximas horas un balance de los avances alcanzados.

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¿Qué temas se discutieron entre México y Estados Unidos?

De acuerdo con la agenda de negociación, los equipos de ambos países revisan asuntos considerados prioritarios para Washington y Ciudad de México, entre ellos reglas de origen para la industria automotriz, acero y aluminio, mecanismos laborales, combate al trabajo forzoso, agricultura, servicios digitales, seguridad económica y fronteriza, además de medidas para reducir la dependencia de las cadenas de suministro provenientes de Asia.

Dándole la bienvenida a Jamieson Greer , titular de la USTR, a la ronda de conversaciones para la revisión del TMEC en curso . Welcome to México !! pic.twitter.com/IS7tgz2gv0 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 23, 2026

La reunión ocurre en un momento clave para el futuro del tratado comercial, luego de que el pasado 1 de julio Estados Unidos decidiera no extender automáticamente la vigencia del T-MEC por otros 16 años y optara por mantenerlo hasta 2036, sujeto a revisiones anuales. El Gobierno mexicano ha señalado que este nuevo esquema brinda certidumbre para el comercio regional, aunque implica una evaluación permanente del acuerdo.

¿Qué sigue para el tratado comercial?

Entre los asuntos que permanecen sobre la mesa figuran los temas pendientes planteados por ambos gobiernos durante el proceso de revisión. Además, el representante comercial estadounidense ha señalado que busca alcanzar acuerdos provisionales antes de concluir 2026, mientras que los temas de mayor complejidad podrían extenderse hasta 2027.

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que el principal objetivo de México es conservar el acceso preferencial al mercado estadounidense, del que dependen más del 80 por ciento de las exportaciones nacionales, así como preservar la competitividad de las cadenas productivas de Norteamérica.

En Palacio Nacional, nos reunimos con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer; avanzamos en la revisión del T-MEC y acuerdos bilaterales en beneficio de ambos pueblos. pic.twitter.com/eYUkcGu4SY — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 23, 2026

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