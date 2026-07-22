Revisión del T-MEC avanza con segunda jornada de negociaciones entre México y Estados Unidos

La Secretaría de Economía y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) continuaron este miércoles con la segunda jornada de la tercera ronda de negociaciones bilaterales para la revisión del T-MEC, cuyos trabajos se desarrollan en la Ciudad de México y concluirán el jueves.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo reuniones con el embajador Jeffrey Goettman, representante comercial adjunto de Estados Unidos, quien participa en las mesas de trabajo de la delegación estadounidense. En esta etapa, ambos gobiernos buscan avanzar en los distintos capítulos de la revisión del acuerdo comercial.

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¿Qué temas se negocian entre México y Estados Unidos?

Las conversaciones se centran en temas como seguridad económica, reglas de origen, industria automotriz, acero y aluminio, agricultura, servicios financieros y condiciones laborales, en un proceso que marcará el futuro del principal tratado comercial de América del Norte.

Segundo día de trabajos con el equipo de USTR , vamos avanzando. pic.twitter.com/pHKvZp6olF — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 22, 2026

¿Qué representa esta etapa para el tratado comercial?

Esta tercera ronda forma parte del calendario acordado por ambos gobiernos para la revisión conjunta del T-MEC y se desarrolla en un contexto de tensiones comerciales, aunque con el compromiso de mantener el diálogo para fortalecer la integración económica regional.

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